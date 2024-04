La magia della morra sbarca in Slovenia 

Il parco di Zalec, cittadina della Slovenia, è diventato teatro dell’identità sarda per una sera. Matteo Piras, ex sindaco di Cardedu e ora capo dell’opposizione consiliare, non ha resistito alla sfida “de sa murra” a La Fontana dell’oro verde, oasi che ospita la prima fontana di birra al mondo. Ha soggiornato lì qualche giorno per una cerimonia di famiglia. Con un amico, Michele Manca, l’ingegnere ha inscenato un duello in cui ha mostrato abilità, destrezza, prontezza di riflessi e concentrazione, catturando l’interesse di residenti e turisti. In quella piazza, dove si celebra la ricca tradizione della coltivazione del luppolo della regione Savinjska, Piras e Manca hanno esportato il gioco identitario della Sardegna che affonda le sue radici nell’antico Impero Romano e a Urzulei e Villagrande richiama migliaia di persone per il torneo internazionale. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA