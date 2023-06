La magia della grotta accoglie gli sposi 

Un “sì” pronunciato in una location da sogno, il primo all’interno della grotta di san Giovanni ed anche il primo proferito al di fuori del Municipio. Cinzia Meloni, 37 anni, terranovese, e Gianni Bavaro, campano di San Martino Valle Caudina, anche lui 37enne, hanno scelto proprio il monumento naturale domusnovese per suggellare, ieri, la loro unione civile all’interno dell’ipogeo carrozzabile più lungo al mondo. «Sono innamorata della grotta, temevo la sua risposta all’idea, invece è stato proprio Gianni a convincermi definitivamente. Sono state emozioni uniche», afferma la sposa. Ad officiare l’unione civile, tra 100 invitati, la sindaca Isangela Mascia: «Una grande emozione anche per me e un gran passo in avanti nella valorizzazione di un sito naturale unico al mondo». Concetto “sposato” da Fiorenzo Casti, presidente del consorzio natura Viva Sardegna: «Abbiamo una prenotazione anche per settembre, siamo onorati». (s. f.)

