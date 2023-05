La magia della biblioteca conquista i più giovani 

Vietato prendere impegni il sabato mattina «perché c’è l’incontro dei bambini in biblioteca». Succede questo alle famiglie degli alunni della quarta A della scuola primaria di via Farina, a Villacidro: da quando i loro figli hanno scoperto e iniziato a frequentare la biblioteca in modo “autoconvocato”, l’appuntamento del sabato è divenuto intoccabile e attesissimo. Insostituibile.

Sono 14 gli alunni che tutti i sabati si ritrovano per tre o quattro ore per fare compiti, leggere, approfondire le materie: con loro nessun insegnante o genitore, l’unica figura adulta è la bibliotecaria che li accoglie.

Un’iniziativa spontanea, nata proprio dai ragazzini (tra i 9 e 10 anni) e vissuta in modo totalizzante: impossibile da disertare anche per un solo sabato.

«Siamo compagni di classe anche fuori dalla scuola» affermano coralmente gli alunni presenti in biblioteca, con una punta di orgoglio a sottolineare l’appartenenza all’iniziativa da loro creata.

Dall’inizio dell’anno, hanno iniziato a frequentare i locali della biblioteca di via Regione Sarda, dapprima tre bambini, ritrovandosi fuori dall’orario scolastico per fare i compiti. Poi piano piano qualcuno tra i compagni ha chiesto loro di potersi aggregare e ormai da qualche mese l’iniziativa ha raggiunto un successo che sembra avere dell’incredibile in un’era dominata da tecnologia e Internet.

«Si ritrovano per circa tre ore, fanno i compiti assegnati dalle docenti per il fine settimana, poi leggono, approfondiscono le materie ed entrano in contatto anche con altri libri», spiega Stefania Mallica, una delle operatrici della biblioteca di Villacidro.

«Secondo me leggere è come fare un tuffo in un altro mondo, a seconda del tipo di libro che stai leggendo. Consiglio a tutti di cominciare a leggere: trovate il proprio genere preferito perché è una cosa davvero magica», racconta Vittoria. «Venendo qui – aggiunge Cloe – mentre cercavo di approfondire altri argomenti, ho scoperto la mitologia greca, mi affascina molto». Altri hanno citato i libri letti, molti classici, ma anche cose attuali e più leggere. Marco, per esempio, mostra “Io sono il calcio”, di Zlatan Ibrahimovic.

Qualche giorno fa alcuni di loro hanno anche partecipato al progetto “Bibliotecario per un giorno”, un'attività condotta in chiave ludica durante la quale gli alunni agiscono come fossero davvero dei piccoli bibliotecari: ricercano titoli, archiviano e raggruppano libri per argomento.