La magia del World Press Photo 

Dopo il successo dello scorso anno, ritorna da sabato a Sinnai, la mostra World Press Photo, tra le esposizioni più rilevanti al mondo dedicate al fotogiornalismo e alla fotografia documentaria. E questa volta la straordinaria rassegna, fa il suo esordio anche nella località turistica di Solanas, rinnovata con gli scatti colti nel mondo e premiati nel 2025. Il tutto grazie all’iniziativa del Museo e Archivio (MuA), dell’amministrazione comunale di Sinnai, col sostegno della Fondazione di Sardegna e di Sardinia to do e con la collaborazione dell’Asce (l’Associazione sarda contro l’emarginazione) e dell’associazione socioculturale Ardesia.

Due tappe

«Quest’anno – dice la sindaca di Sinnai, Maria Barbara Pusceddu – la mostra sarà allestita in due sedi e in periodi differenti: a Solanas dal 19 luglio al 16 agosto, nel Centro informazioni turistiche. Dal 14 settembre e sino al 12 ottobre sarà invece ospitata al museo di Sinnai. Ospitare la mostra World Press Photo anche nella località di Solanas, oltre che a Sinnai, rappresenta per noi motivo di profondo orgoglio», prosegue Pusceddu. «Sosteniamo con convinzione questo progetto culturale di respiro internazionale, che racchiude in sé valori sociali e civili di grande rilevanza. Attraverso immagini di straordinaria forza espressiva, World Press Photo invita a riflettere sui temi centrali del nostro tempo, contribuendo a diffondere consapevolezza e senso critico, soprattutto tra le giovani generazioni».

Il via

Sabato alle 19, come detto, l’inaugurazione e l’apertura a Solanas. «Una occasione -ha detto l’assessore al Turismo Cristiano Spina- per valorizzare il nostro territorio, dove arte, natura e accoglienza si incontrano. Offrire a cittadini e visitatori la possibilità di vivere l’intensità del grande fotogiornalismo, in un contesto unico come quello della costa di Sinnai, significa promuovere un turismo consapevole, che mette al centro la cultura e il paesaggio. Attendiamo il pubblico delle grandi occasioni, turisti compresi che affollano in questi giorni l’intera costa sud orientale della Sardegna».

Da 70 anni il concorso World Press Photo premia i migliori reportage e immagini documentarie del mondo. Ogni anni foto e immagini vengono selezionate fra decine di migliaia di foto scattate in tutto il mondo che approfondiscono le storie che si nascondono dietro le notizie.

Iniziative collaterali

Anche quest’anno la WPP 2025 sarà accompagnata da iniziative collaterali, in collaborazione con Elements, festival culturale che si sviluppa in quattro parti, ciascuna dedicata a un elemento naturale (Terra, Aria, Fuoco e Acqua ) e legata a temi universali esplorati attraverso la letteratura, le arti performative e gli incontri culturali. In particolare, il 20 luglio, alle 17.30, il programma prevede “Le forme dell’acqua”, visita guidata alla mostra, cui seguirà un incontro con Sara Fruner (scrittrice, giornalista e traduttrice) che presenterà il suo libro “La luce laggiù” (edizioni Neri Pozza). Dalle 21.30 si prosegue con “Da quale parte del mare”, Buon compleanno Faber incontra Elements e la proiezione dei corti “Un lembo di Terra” (2023) di Giorgio Parisi e “La luce dell’isola” (2025) di Valeria Patané. A chiudere la serata la performance musicale “Da quale parte del mare” con Battista Dagnino (voce chitarra bouzouky) e Gerardo Ferrara, voce percussioni.

