La magia del Villaggio di Babbo Natale 

Dopo il successo in via San Martino di sabato scorso - con un fiume di persone arrivate anche dall’hinterland - si replica con altri tre appuntamenti per festeggiare le festività natalizie a Selargius. Il mini villaggio di Babbo Natale domani fa tappa a Su Planu, al parco dei bimbi dalle 17, con tanto di castagnata e spettacoli dedicati ai più piccoli, per una serata all’insegna delle favole e del divertimento. Sabato, tappa a Is Corrias, alla stessa ora nella piazza della parrocchia di San Tarcisio. Domenica serata finale in piazza Si ‘e Boi: dalle 17 spazio al villaggio di Babbo Natale, con dj set, spettacoli circensi, giochi per i bambini, e lo show delle bolle di sapone. Alle 18,30 appuntamento con la tradizionale magia della neve, seguita dalla parata degli elfi e Babbo Natale con lo spettacolo “Christmas Music Live”. (f.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA