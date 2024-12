La magia del presepe vivente 

Lo sguardo incantato dei bambini accompagna l’inaugurazione del presepe vivente della basilica di Sant’Elena. Prima ancora che finisca la messa sono già in tanti davanti al cancello del cortile ad attendere l’apertura della porta del villaggio di Betlemme, ricreato in ogni piccolo particolare con le botteghe e il fuoco, con il forno per cuocere il pane e i gendarmi romani a fare la guardia.E c’è chi per fare il figurante e far parte di questa magia ha lasciato per un attimo il suo lavoro per vestire i panni dell’artigiano, del pastore, di San Giuseppe.

I personaggi

Stefano Mulliri ha 45 anni e da escavatorista si è trasformato in gendarme romano. «Far parte del presepe vivente ti permette di entrare nella storia vera», racconta, «e di riuscire a trasferire agli altri questa emozione. Quando vedi i bambini che ti guardano stupiti, ti rendi conto che sei davvero riuscito a regalare quella gioia».

In una delle botteghe c’è anche lo chef Giovanni Cannas, 56 anni, per l’occasione esperto di lana e filati. «Io ho fatto degli studi sulla cucina nel periodo romano e medioevale», racconta. «Sono così incappato nelle varie essenze che venivano utilizzate per dare colore ai tessuti come il mirto e lo zafferano, che oltre che in cucina, venivano usati come coloranti». E poi «la cipolla, la cui buccia messa a bollire crea il color canapa. Ci sono anche il blu e il rosso, che è estratto dai bocconi e che erano roba da ricchi».Michele Pricigallo, 62 anni, è un impiegato, e in questa piccola Betlemme è addetto al fuoco: «È l’anima del villaggio dove si cucina e ci si riscalda, dove ci si racconta».

Gli organizzatori

Questa è la quarta edizione per il presepe vivente che, racconta la responsabile dell’organizzazione Elena Costa, «presenta tante novità a cominciare dal forno sardo dove cuoceremo il pane azimo, il pane sardo e i dolci e faremo dei laboratori aperti a tutti. E ci sarà anche l’aia con le galline oltre agli asinelli, le caprette e le pecorelle. Durante le diverse serate, dalle 18 in poi, ci saranno anche una serie di iniziative in collaborazione con le associazioni».

Importantissima la collaborazione della Confraternita del Rosario, presente fin dalla sua prima edizione con i rappresentanti che si dividono tra le botteghe. Come Rita Cireddu tra le spezie: «Sono qui dalla prima edizione e ho visto crescere questa iniziativa». E poi Betty Barbarossa, nella bottega della maglieria, e il falegname Aldo Seruis.

Intanto sabato è stato inaugurato anche il presepe della tradizione a Sa dom’e Farra realizzato da Paola Delogu e Antonio Longoni a cura dell’associazione Città di Quartu. Si potrà visitare ancora sabato e domenica prossimi dalle 17 alle 19. «Ho realizzato le casette, lo sfondo e anche il fiume con materiale che mi piace riciclare come il cartongesso e il polistirolo» spiega Longoni, «le statuine aumentano di anno in anno. Mi piace comprarle e collezionarle, alcune sono molto antiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA