La magia del Nur Archeopark 

Nel polmone verde di Lanusei, il 21 giugno - non a caso il solstizio d’estate - il Nur Archeopark - apre le sue porte al pubblico per far fare un tuffo nel passato della Sardegna a visitatori, curiosi e appassionati, anche se saranno gli studenti delle scuole a visitare in anteprima il parco a tema l’8 giugno prossimo. Un racconto inedito e ricco di approfondimenti sulla storia dell’Isola, che scorre nel percorso incastonato tra gli alberi in maniera logica e cronologica. Percorrendo i quindici step, incentrati sulla civiltà nuragica e sulle sue tappe principali, si incontrano riproduzioni di strutture su scala reale, pannelli informativi in tre lingue, dalla più vicina - il sardo - alla più lontana - l’inglese, anticipato dall’italiano, riproduzioni di statue e tanto altro, e in ogni step è possibile accedere a degli approfondimenti dettagliati tramite QRCode.

Tour

Un racconto che mostra ai visitatori ciò che è accaduto in Sardegna, dalla storia, ai viaggi, agli stili di vita, alla lingua a testimonianza che l’isola è terra di inclusione, in cui un melting pot ha creato una società aperta e dinamica. Non a caso, l’ultimo step è la riproduzione di un’imbarcazione, simbolo dell’apertura della Sardegna verso il mondo.

L’esperto

Salvatore Acampora, socio della cooperativa La Nuova Luna che ha realizzato il parco tematico, spiega: «La barca testimonia il senso di apertura della civiltà, del viaggio e di quanto la Sardegna anche a livello commerciale fosse connessa con il Mediterraneo, più di quanto non lo sia oggi».