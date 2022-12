La magia del Natale ma senza luci 

Fulcro degli incontri sarà la Domus Art in via Neghelli, che da lunedì fino al giorno dell’Epifania ospiterà, per il secondo anno consecutivo, la mostra dei presepi. Per mercoledì, invece, la Pro Loco ha organizzato il laboratorio della pasta per le alunne e gli alunni delle scuole quartuccesi, pronti a imparare i segreti delle nonne. «A supportarli in tutte le attività, oltre che le insegnanti ci sarà anche l’associazione Pro Loco, sempre in prima linea per tenere vive le tradizioni». Protagonisti principali della Festa del Natale saranno proprio i più piccoli. «Tra il 19 e il 20 dicembre Babbo Natale e gli amici Elfi visiteranno le scuole e giocheranno assieme ai nostri alunni e alunne. Fino al 22, invece, saranno loro a esibirsi nello spettacolo “I bambini raccontano il Natale”: recite, canti, poesie, tutti saranno interpreti della festa senz’altro più magica dell’anno».

Niente luci colorate per le vie della città, ma a Quartucciu la magia del Natale si respira già da qualche giorno: dalle finestre delle case s’intravedono le prime decorazioni, mentre i commercianti iniziano ad allestire le vetrine. In tanti sembra che non vogliano farsi trovare impreparati al concorso di Natale, che premierà il rione e la casa più addobbati.

Nutrito programma

Domenica con “La buona novella di De André”, ha preso il via il ricco calendario di appuntamenti, organizzato dall’assessorato alla Cultura. Si chiama “RiaccendiAmo il Natale” ed è rivolto a grandi e piccini. Ieri sera al centro agroalimentare di Sant’Isidoro i bambini e le bambine hanno partecipato a un laboratorio di murales con l’artista ungherese, ma trapiantata a Sestu, Agnes Zimmerman. Il lavoro sarà presentato il 6 gennaio, quando ci sarà il party esclusivo con la Befana. «Ho voluto tener fede alle promesse fatte, cercando di dare un po’ di colore e di animazione a tutti i cittadini della borgata», spiega Elisabetta Contini, assessora alla Cultura.

Il luogo degli incontri

Fulcro degli incontri sarà la Domus Art in via Neghelli, che da lunedì fino al giorno dell’Epifania ospiterà, per il secondo anno consecutivo, la mostra dei presepi. Per mercoledì, invece, la Pro Loco ha organizzato il laboratorio della pasta per le alunne e gli alunni delle scuole quartuccesi, pronti a imparare i segreti delle nonne. «A supportarli in tutte le attività, oltre che le insegnanti ci sarà anche l’associazione Pro Loco, sempre in prima linea per tenere vive le tradizioni». Protagonisti principali della Festa del Natale saranno proprio i più piccoli. «Tra il 19 e il 20 dicembre Babbo Natale e gli amici Elfi visiteranno le scuole e giocheranno assieme ai nostri alunni e alunne. Fino al 22, invece, saranno loro a esibirsi nello spettacolo “I bambini raccontano il Natale”: recite, canti, poesie, tutti saranno interpreti della festa senz’altro più magica dell’anno».

I personaggi Disney

Il 17 dicembre al teatro Olata, in piazza Sunda, il musical della Disney “Christmas magic cartoon” porterà il pubblico, con tutti i personaggi Disney e le canzoni più celebri, nel mondo dei cartoni animati. «Ci saranno anche piccole esposizioni di hobbisti: chi non ha ancora acquistato i pensieri per i propri cari, può scegliere un’opera artigianale e unica».

La parte musicale

La chiesa di San Pietro Pascasio, in via Tabarca, ospiterà il concerto gospel del Sherrita Duran Quartet. Le iniziative si fermeranno per qualche giorno per poi riprendere il 5 gennaio con il concerto della banda locale “Santa Cecilia”, sempre alla DomusArt.

Arriva la Befana

L’Epifania, si sa, tutte le feste si porta via e a salutare i quartuccesi il 6 gennaio a Sant’Isidoro sarà la Befana che, se saranno stati bravi, consegnerà ai più piccoli dolciumi e regalini. Anche le mamme delle alunne e degli alunni della scuola primaria di via Guspini hanno voluto fare la loro parte e, per il 14, 15 e 16 dicembre, hanno organizzato il mercatino di Natale, dove si potranno acquistare gadget e prodotti artigianali.

