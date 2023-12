In Sardegna il Natale rimette in movimento il turismo interno. Tanti eventi, in giro per l’Isola, stanno richiamando migliaia di persone. In Barbagia la grande attrazione è rappresentata dalla neve, ma da Cagliari (Fiera Natale in primis) ad Alghero sono decine le iniziative, tra buona cucina e tradizioni. Aspettando il botto a Capodanno.

alle pagine 2, 3