La magia del Natale dalla Fiera alle periferie 

Appuntamenti anche fuori dal centro storico. All’interno del “Vivi il Natale” del Comune, ci sarà il Natale in Piazza con spettacoli per famiglie. il 23 dicembre l’appuntamento è in piazza Italia a Pirri, il 26 in piazza Giovanni e il 28 nel piazzale del Lazzaretto di Sant’Elia. I bambini sono i protagonisti di questo periodo e lo sono anche per Palazzo Doglio: oggi dalle 10 alle 13 la parata delle mascotte della Disney, il 18 sarà la volta del “Christmas Ugly Sweater”, in cui indossare il proprio maglione natalizio e godere di street food e musica, in versione solidale: l’incasso, infatti, andrà alla Croce Rossa. Per chi ancora non ha pensato ai regali, invece, dal 15 al 18, c’è il “Creative Corner Market”, la fiera del fatto a mano, con oltre 40 artisti che esporranno le loro creazioni nel Lazzaretto. Anche la Municipalità di Pirri avrà il suo fitto calendario natalizio. Fino al 15 dicembre nella sede dell’associazione “Pirri, Antiche storie del mio paese” sarà visibile la mostra con le tradizioni del territorio. Concerto di Natale, invece, oggi nello Spazio Herneas, mentre a Casa Saddi, il 17 e il 18, sarà la volta dei mercatini. Stessa location anche per lo spettacolo “Un Natale stregato”, previsto per il 20. E per gli sportivi, il 26 ci sarà la corsa “Curri a Pirri po Santu Stevini”, con punto di incontro all’Ex Vetreria.

Come ogni anno, torna la Fiera Natale, che festeggia i suoi 40 anni, ma sembra non invecchiare mai. Tre padiglioni, oltre al luna park: un’area dedicata all’artigianato, una all’enogastronomia e una al Villaggio di Babbo Natale, con laboratori e spettacoli per bambini. I locali di viale Diaz saranno aperti oggi, e poi sabato 17 e domenica 18, e infine venerdì 22 e sabato 23, sempre con orario continuato 10:30 – 20:30 e con ingresso gratuito. Il sogno di Rovaniemi, però, quest’anno raddoppia: fino al 18, per la prima volta il Castello di San Michele si trasformerà nel castello di Babbo Natale. Seicento metri quadri per scoprire il mondo di Santa Claus. L’ufficio postale, la fabbrica di giocattoli, i personaggi che popolano la sua casa, insieme a racconti, spettacoli e tanti show. Per chi ama i parchi gioco, c’è Wonderland, il luna park più grande dell’Isola, che, fino al 6 gennaio, offrirà, in via San Simone, attrazioni, intrattenimento per i bimbi, dj set e street food. Atmosfere di montagna nel centro città fino al 7 gennaio, con i mercatini di piazza Yenne e del Corso. Mentre nella terrazza panoramica del Bastione ci si metterà alla prova per una pattinata sul ghiaccio.

La slitta è pronta. I pacchetti sotto l’albero pure. Il Natale è arrivato e dicembre diventa il mese perfetto per vivere momenti magici. Cagliari si prepara a regalare a grandi e piccini tanti appuntamenti. Eventi e luoghi dove ritornare bambini per qualche ora. Il calendario cittadino per questo mese mette davvero d’accordo tutti.

Gli appuntamenti

Fuori dal centro

Solidarietà

Tantissime anche le iniziative solidali. Alla Rinascente saranno presenti, fino al 31 dicembre, i volontari di Arka Eventi Culturali per raccogliere fondi per i minori siriani. Sulla stessa linea d’onda anche l’iniziativa comunale “A Natale fate i buoni”, con l’albero nel cortile di palazzo Bacaredda pronto ad accogliere i doni per le famiglie più bisognose. Oggi in piazza Gramsci, piazza Giovanni e piazza della Repubblica i volontari di AIL venderanno le tradizionali stelle di Natale, il cui ricavato andrà alla ricerca contro le leucemie.

Puntuale anche il Miracolo di Natale, che torna dopo due anni di assenza nella scalinata di Bonaria. L’appuntamento è per il 16 dicembre e dalle 9 alle 21 sarà possibile portare generi alimentari, articoli per bambini e giocattoli non usati.

