La magia del Carnevale identitario 

Mamoiada e Ottana registrano il tutto esaurito nelle sfilate del Carnevale identitario di ieri, con le vie dei paesi divenute piccole per contenere la fiumana di visitatori, nonostante il maltempo.

Nel tardo pomeriggio, le esibizioni dei Mamuthones e Issohadores e dei Boes e Merdules acclamati dal bagno di folla, fra la soddisfazione degli organizzatori, in campo già da settimane per i preparativi.

A Mamoiada, ben tre i gruppi in maschera a percorrere il Corso Vittorio Emanuele, con l’associazione Atzeni e la Pro Loco seguite dalla neonata formazione Mamuthones e Issohadores: «Siamo soddisfatti dei tanti visitatori che hanno raggiunto la nostra comunità nonostante il maltempo - dice il sindaco Luciano Barone - ora puntiamo a replicare nella tappa di martedì».

Analoghi i numeri di Ottana, con i grandi numeri dell’evento “Caratzas” promosso da Pro Loco e Comune e in programma fino a sabato 21. Domani la sfilata dei giovanissimi Boes e Merdules. (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA