La magia dei graffiti americani incanta studenti e visitatori 

Prosegue con successo il viaggio nel mondo del graffitismo americano raccontato da Hope Around. “New York graffiti”, la mostra che nel luglio scorso ha inaugurato il 27esimo Festival Dromos, è stata prorogata fino al prossimo 11 gennaio. Allestita negli spazi del Foro Boario, l'esposizione curata da Fabiola Naldi raccoglie 42 opere su tela provenienti dalla collezione privata di Pietro Molinas Balata, offrendo un affresco straordinario della scena newyorkese tra gli anni Settanta e Ottanta. Un racconto visivo che coinvolge nomi fondamentali come Rammellzee, Phase 2, Fab 5 Freddy, Futura 2000, Crash, Daze, Toxic, Kool Koor, Blade, Lee Quiñones.
