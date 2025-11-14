La magia dei giochi da tavolo 

Gioco, divertimento, sana competizione sono gli ingredienti di “Montiferru play”, la manifestazione dei giochi da tavolo che coinvolge giovani e meno giovani. Giunto alla settima edizione, oggi e domani, coinvolgerà gli alunni dell’Istituto comprensivo, famiglie e appassionati di videogiochi. Due giorni di svago con una formula collaudata. «Per riscoprire la voglia di stare insieme, vivere momenti di magia attorno ad un tavolo da gioco. Condividere insieme regole, obiettivi, strategie, gioie e anche delusioni, immersi in una dimensione entusiasmante» spiegano gli organizzatori.

Il gioco

Festival del gioco diffuso con gli alunni di Santu Lussurgiu, Seneghe, Cuglieri e Bonarcado, coordinati dai soci del Montiferru play: «Un gruppo di appassionati lussurgesi che si incontrano tutto l'anno attorno ad un tavolo per giocare, competere e divertirsi», spiega Simone Riggio presidente di Montiferru Play e cofondatore della Casa editrice di giochi sardo-ligure “Demoela”.

Il programma della due giorni è ricco: tornei di gioco e divertimento assicurato con i classici Burraco e Backgammon, gli intramontabili Risiko e Ticket to Ride, gli entusiasmanti Tzintzula, Kaleidos e Seven Wonders, quindi Calmario per i più piccini e Bluetentanz.

Le attività

Oggi alle 9.30 l’inaugurazione con la dirigente dell’Istituto comprensivo Patrizia Atzori, il sindaco Diego Loi e la presidente del Centro di cultura popolare Unla di Santu Lussurgiu Maria Arca. Le quinte classi della scuola primaria di Santu Lussurgiu, Seneghe, Bonarcado e Cuglieri parteciperanno attivamente all’apertura della mostra “Osservare il contesto”, format di educazione ambientale realizzato dal Ceas, con Gabriella Belloni ed Eva Macchi, con la collaborazione della Cooperativa Ora Blu Lab. Alle 18.30 tavola rotonda sulle esperienze di giochi nei borghi con Antonella Arca, Mariano Lo Piccolo e Massimiliano Marraffa.

Domani ancora giochi, tra cui il torneo nazionale spuntino Coppa Casizolu, con gustosi premi delle eccellenze enogastronomiche montiferrine. Finale con il dopo festival e i saluti alla prossima edizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA