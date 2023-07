La magia dei centrini sospesi: «Sono 752, cresceranno ancora» 

Dai 107 dell’anno scorso ai 752 di quest’anno: è cresciuta la ragnatela costituita dagli ormai caratteristici “Centrini Sospesi” al punto da aver reso necessaria un’apposita intelaiatura di sostegno.

La curiosa installazione, sospesa a 5 metri di altezza sui mattoncini colorati di corso Repubblica, ha cominciato a calamitare gli sguardi di turisti e curiosi ma anche a sollevare le polemiche di chi immaginava che l’installazione coprisse buona parte di corso Repubblica, così come l’associazione Francesco Lamieri aveva annunciato. La scelta di creare delle trame più fitte e la particolare disposizione dei centrini priva di spaziature ha reso invece la superficie occupata molto inferiore alle attese. «Un errore - spiega il referente dell’associazione Lamieri - Simone Murru - che non ripeteremo. Lo spazio non è stato sfruttato correttamente ma l’obiettivo finale è comunque quello di coprire l’intero corso e ci riusciremo grazie al prezioso lavoro delle ricamatrici Rita Lillu, Paola Pau e Alessandra Stara, alle tante donazioni e ai corsi di ricamo che ripeteremo». L’amministrazione comunale sta ora programmando delle iniziative che si svolgeranno sotto i centrini. «Tra queste - dice l’assessore al Turismo Davide Aru - ci sarà il gemellaggio con Bernardo Palazzo, l’ideatore dei centrini sospesi nel Comune pugliese di Cisternino: contiamo di averlo a Domusnovas in agosto per la festa dell’Assunta». In previsione c’è uno scambio di centrini tra l’installazione pugliese e quella domusnovese.

