La maggioranza va di nuovo sotto sull’Ippodromo 

L’incidente temuto, in maggioranza, alla fine è arrivato. Una settimana fa, la mancanza del numero legale. Ieri, quando questa strategia da parte dell’opposizione era più complicata (perché si trattava di una seconda convocazione e quindi bastava un numero più basso), nessuno ha lasciato l’aula e con tutta l’opposizione hanno votato contro la mozione di riqualificazione dell’Ippodromo del consigliere Corrado Maxia (FdI) anche sei consiglieri di maggioranza (Marcello Polastri, Loredana Lai, Enrica Anedda, Aurelio Lai, Roberta Perra, Marcello Piras). Alla fine: 18 no e 15 sì. Mozione respinta e maggioranza giù per la seconda volta. Che sarebbe andata così lo si è capito quando il capogruppo di FdI Antonello Floris, subito prima del voto, ha chiesto una sospensione per riunire i suoi e cercare (inutilmente) la quadra. «Non capisco la presa di posizione di alcuni consiglieri che hanno votato contro», dice Floris. «Nonostante ciò, la maggioranza è ancora coesa, tanto è vero che abbiamo votato favorevolmente tutte le altre delibere», aggiunge. «Abbiamo evitato la cementificazione dell’Ippodromo», dice invece Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd. «Io ho votato contro perché nel Puc, di fatto, è già prevista la riqualificazione dell’area», conclude Polastri (Psd’Az). ( ma. mad. )

