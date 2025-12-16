VaiOnline
Elmas.
17 dicembre 2025 alle 00:25

La maggioranza si spacca in Aula 

L’ex vice sindaco Giacomo Carta (Pd): «Mancata condivisione delle scelte» 

Consiglio comunale, la maggioranza si spacca a Elmas. Lo ha reso noto ieri pomeriggio in apertura di adunanza il consigliere (nonché ex vice sindaco) Giacomo Carta: «Intendiamo formalizzare una decisione che non nasce da un episodio isolato, né da ragioni personali, ma rappresenta il punto di arrivo di un percorso politico lungo, sofferto e affrontato con grande senso di responsabilità».

I sentori

La discordia tra il gruppo “Partito democratico + Indipendenti” e il resto della maggioranza va avanti da mesi. Prima a Carta era stato revocato l’incarico di vice dalla stessa sindaca Maria Laura Orrù, per poi rinunciare, insieme a Fabiola Nucifora, alle deleghe dei rispettivi assessorati: per Carta Urbanistica, Servizi tecnologici, Attività produttive, Politiche generazionali e transizione digitale e per Nucifora Pubblica istruzione, Cultura, Politiche di genere e Pari opportunità. In un ultimo comunicato, datato ottobre, Carta spiegava che l’obiettivo non era rompere, ma costruire: «Tuttavia questa situazione non può durare all’infinito e, qualora dovesse persistere, non vi sarà alcuna remora da parte nostra a uscire dalla maggioranza e a proseguire il nostro impegno dai banchi dell’opposizione». Detto fatto, per i consiglieri Giacomo Carta, Fabiola Nucifora, Valter Piscedda, Umberto Spiga e Sara Piras.

Le motivazioni

«Fin dall’inizio del mandato abbiamo cercato di contribuire a un metodo di lavoro collegiale, rispettoso dei ruoli e coerente con il mandato che gli elettori ci avevano affidato. Nel corso del tempo abbiamo però segnalato più volte alcune criticità che, anziché ridursi, si sono consolidate: la mancanza di un confronto politico vero, la scarsa condivisione preventiva degli atti e la tendenza a presentare decisioni già definite, senza che vi fosse il tempo o lo spazio per discuterle, migliorarle o orientarle insieme». Parallelamente, sono emerse difficoltà di natura organizzativa e amministrativa: «Rallentamenti, carenze di coordinamento e problemi operativi che hanno inciso sull’efficacia dell’azione amministrativa, sulla qualità dei servizi resi ai cittadini e sul rapporto tra uffici e cittadinanza». A queste questioni di metodo e di organizzazione si sono aggiunte, nel tempo, criticità amministrative e politiche molto concrete: «Pensiamo alla gestione della vicenda Statale 130, sulla quale abbiamo chiesto una linea più chiara e una tutela più incisiva degli interessi del paese; ai disservizi legati alla raccolta dei rifiuti, rispetto ai quali abbiamo sollecitato un cambio di passo; ai numerosi interventi e cantieri in forte ritardo sui quali abbiamo chiesto spiegazioni e aggiornamenti; al tema della viabilità e della manutenzione stradale per i quali abbiamo chiesto chiarezza e programmazione».

La replica

Pronta la reazione della sindaca Maria Laura Orrù: «Mi preme sottolineare che per il quarto anno consecutivo abbiamo approvato in Consiglio comunale, entro dicembre, il bilancio di previsione, cosa mai scontata, ma soprattutto che permette all’amministrazione e a questa maggioranza di continuare a lavorare per il bene di tutta una comunità. La scelta del Pd non mi sorprende perché è da diverso tempo che il partito a Elmas ha assunto una posizione contraria rispetto alla maggioranza con cui è stato eletto in Consiglio comunale. Non credo che il mancato coinvolgimento, più volte lamentato dagli esponenti dem, sia l’unica motivazione a guidare questa scelta. Io non ho mai chiuso le porte in faccia a nessuno e sono sempre stata disponibile a confrontarmi con i consiglieri comunali e col partito, nel rispetto dei propri ruoli e soprattutto se il confronto è orientato esclusivamente all’azione politica e, ribadisco, nel cercare di fare bene della comunità».

