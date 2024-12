La maggioranza si ricompatta 

Con 21 voti favorevoli e 2 astenuti, l’elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale certifica non soltanto la compattezza della maggioranza, ma anche il favore di buona parte dell’opposizione sul profilo scaturito dal consulto. Matteo Demartis (Iglesias Progressista) è alla sua seconda consiliatura, subentra ad Alessandro Pilurzu (eletto in Consiglio regionale) e la proposta per la sua candidatura ha messo d’accordo la quasi totalità degli addetti ai lavori.

La maggioranza

Da un punto di vista politico le dinamiche concernenti l’elezione della nuova carica spazzano le nubi presentatesi sulla stessa maggioranza qualche mese addietro, quando a seguito dell’elezione a consigliere regionale di Pilurzu, alcuni componenti pare rivendicassero il ruolo da presidente per una questione d’equilibri. Di quel presunto mal di pancia ora non c’è più traccia e Demartis spiega le dinamiche che lo hanno condotto a ricoprire il nuovo ruolo: «È un atto politico di sicuro, ma dietro c’è la contaminazione dei rapporti umani». Per il neo presidente ad aver fatto la differenza è stato il rapporto umano instaurato nel corso degli ultimi anni: «Lavorare per così tanto insieme permette di rafforzare i legami personali - spiega - e sostenere un collega risulta essere un processo naturale di crescita. Da consigliere ho operato prevalentemente nel comparto turistico e la fiducia che mi è stata riposta mi ha permesso d’ottenere apprezzamenti da parte di tutti».

Il sindaco

Il primo cittadino Mauro Usai racconta come la scelta non sia figlia di un meccanismo politico: «La logica avrebbe imposto il rimpiazzo del presidente uscente con una figura proveniente dalla lista stessa, invece c’è stata la generosità di fare un ragionamento differente. È stata premiata l’esperienza e la caratura del profilo. Si darà continuità al mandato di Pilurzu attraverso un consigliere che anche se non fa parte dello stesso gruppo, ha mostrato d’avere tutti i requisiti necessari».Alla consultazione, per la maggioranza era assente Marco Loddo (Iglesias Progressista), mentre per la minoranza Beppe Pes (Centro Popolare). Valentina Pistis (Gruppo Misto), Ignazio Mocci (Centro Popolare) e Antonio Zedde (Nuova Iglesias) hanno votato per Demartis. Luigi Biggio (FdI) e Simone Saiu (Insieme) si sono astenuti.«Continuerò nel mio percorso alternativo a questa maggioranza - commenta Biggio - cercando comunque di fare opposizione, anche se di fatto ormai siamo rimasti in pochissimi». «Non condivido scelte e programmi dell’amministrazione. - spiega Saiu - Il nuovo presidente ha parlato di turismo, ma non del fatto che ne beneficiano in pochi e che sempre più iglesienti lasciano la città (oltre mille abitanti in meno negli ultimi 5 anni), le attività commerciali chiudono, le persone che si rivolgono alla Caritas aumentano, la sanità pubblica è allo sfascio, eppure si continua a dipingere Iglesias come un luogo felice».

