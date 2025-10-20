La maggioranza si allarga 

Diventa sempre più eterogenea la maggioranza che sostiene il sindaco di Carbonia Pietro Morittu. Monica Atzori, eletta alle ultime elezioni amministrative dell’ottobre 2021 nelle fila della Lega, per poi uscirne e passare al gruppo misto, conclude il suo percorso di transizione politica entrando tra le fila della maggioranza.

Il percorso

Per i più attenti la notizia era forse già nell’area dato che la stessa consigliera circa un mese fa aveva dichiarato di aver votato Morittu alle ultime elezioni provinciali, nella lista a sostegno di Mauro Usai. Nell’ufficializzare il suo passaggio il nuovo componente di maggioranza annuncia anche la nascita di un nuovo gruppo consiliare: «Si chiama “Carbonia Civica”, – annuncia – federato con "Carbonia Avanti” per rafforzare il percorso dell’autonomismo e riformismo, della partecipazione e della buona politica». Del nuovo gruppo farà parte Giangi Fiori, entrato in Consiglio nell’aprile del 2025 e già appartenente al gruppo Carbonia Avanti: «Carbonia civica – dice il consigliere – nasce dall’esigenza di rafforzare l’attuale maggioranza in un’ottica presente e futura». Nessuno spacco, anzi, come precisa la stessa Atzori: «Sono due realtà che condividono lo stesso spirito e la convinzione che la collaborazione istituzionale sia la via più seria e utile per far crescere la città».

L’assemblea

Certo è che, se si osserva con attenzione la formazione della maggioranza alla luce anche di questo nuovo ingresso, tenendo presente la provenienza storica dei consiglieri, appare quasi una formazione più tendente al centrodestra che al centrosinistra. Sono in tanti infatti ad avere nel loro curriculum politico esperienze con forze come Udc, Alleanza Nazionale, Lega o altre formazioni non certo riconducibili alle formazioni di sinistra che per decenni hanno governato la città e che oggi, in Consiglio, si possono contare sulle dita di una mano. Ritornando alla novità di queste ultime ore la consiglierà Atzori riflette anche sul senso da dare al ruolo che lei riveste «Ho sempre pensato che il ruolo di un consigliere comunale non sia quello di opporsi per principio, ma di contribuire con senso di responsabilità alle scelte che riguardano la città. In questi anni ho sostenuto bilanci, proposte e atti amministrativi perché li ho ritenuti utili per i cittadini e la mia decisione nasce da una riflessione profonda e coerente con il mio modo di intendere la politica, non come campo di contrapposizioni, ma come spazio di servizio, di dialogo e di costruzione concreta». La scelta ovviamente si proietta anche in un futuro neanche così tanto lontano, dato che alle nuove elezioni amministrative mancano meno di due anni e già si (ri)parla di una nuova coalizione trasversale da presentare agli elettori: «Insieme a Carbonia Avanti daremo forza a un progetto civico ampio e inclusivo, che valorizzi la nostra autonomia e rafforzi l’identità della città – conclude - la nascita di “Carbonia Civica rappresenta una tappa importante di questo cammino, un passo in avanti verso un fronte civico e autonomista più ampio».

RIPRODUZIONE RISERVATA