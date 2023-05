La maggioranza scivola sulle assenze 

Passi che alcuni non hanno tenuto conto che ieri il Consiglio cominciava alle 17.30 e non, come di solito avviene, alle 18. E passi pure che il coordinamento tra i gruppi di maggioranza non abbia per una volta funzionato, richiamando in fretta e furia in aula i ritardatari (c’è chi giura fosse sulle scale e chi in ascensore). Ma lo «scivolone dettato dalla fretta», ammette Pierluigi Mannino, FdI, che ha fatto saltare il numero legale a Palazzo Bacaredda e mandato gambe all’aria la maggioranza «ha dell’incredibile», dice Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd.

L’incidente

Ore 18.08: in Consiglio si è appena chiusa la votazione sulla variazione al piano triennale delle opere (da 15 milioni) che serviva per far rientrare i nuovi lavori alla scuola Riva (costo 1,6 milioni) dove l’amministrazione realizzerà un asilo. Solo in 17 hanno votato sì, perché la minoranza (neppure tutta presente in aula) ha ritirato la scheda. Al presidente del Consiglio Edoardo Tocco è toccato certificare che «non c’è il numero legale», che è fissato a 18, e mandare tutti a casa dopo neanche cinque minuti. Palese l’irritazione del sindaco che ha lasciato l’aula per primo. Ma il pasticcio, «una brutta figura», rincara ancora Marcello, non è certo piaciuto neppure a diversi esponenti di maggioranza. «È uno di quegli incidenti di percorso che possono capitare ma che mi auguro non capitino più, per il rispetto che dobbiamo verso questa aula e i cittadini», ha detto Umberto Ticca, consigliere dei Riformatori. Mezz’ora dopo, i capigruppo di maggioranza, in maniera congiunta, hanno fatto notare che «c’è pure una responsabilità dell’opposizione che, ritirando la scheda, ha deciso di far mancare il numero legale su un piano che mette a disposizione risorse per far crescere la città». Nella fattispecie, la variazione serviva, come detto, a inserire i lavori per il nuovo asilo al Riva.

Scontro politico

Tra le fila della maggioranza, al momento del voto, si contavano cinque assenze (Enrica Anedda, FdI, Alessandro Balletto, Solinas Presidente, Raffaele Onnis, Riformatori, Roberta Perra, Solinas Presidente, e Andrea Piras, Lega). Quasi tutti sono entrati in aula un minuto dopo la votazione, ma la frittata ormai era già fatta. «L’incidente non apre nessun caso politico», si sono affrettati a precisare i consiglieri di maggioranza. «Soltanto un problema legato al ritardo di alcuni». Una precisazione che è figlia degli scossoni degli ultimi giorni prodotti dal gruppo Solinas Presidente che (nella strategia di Villa Devoto, ammesso che esista davvero) dopo aver registrato l’ingresso di Alessandro Balletto si preparerebbe ad aprire le porte a un sesto consigliere. Con un obiettivo: mettere in discussione una ipotetica candidatura del sindaco alla guida della Regione alle prossime elezioni e ribadire invece quella del governatore uscente.