La maggioranza scivola sul bilancio 

A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. E in tanti lunedì sera hanno pensato che l’uscita dall’Aula degli Evangelisti dei tre consiglieri di Prospettiva Aristanis non fosse proprio casuale. Gianfranco Licheri, Davide Tatti e Paolo Angioi hanno abbandonato i lavori prima che tutti gli assessori avessero completato l’esposizione dei progetti di propria competenza, inseriti nel Bilancio di previsione 2023-2025. Momento cruciale per la coalizione di centrodestra, al primo vero test sulla tenuta della maggioranza dopo la nascita del gruppo misto.

Banchi vuoti

L’orario, certo, potrebbe essere una giustificazione (le lancette dell’orologio segnavano quasi le 22) ma quando i tre hanno lasciato Palazzo degli Scolopi era alle battute finali la relazione dell’assessora ai Servizi sociali Carmen Murru e mancava all'appello solo il delegato all’Urbanistica Ivano Cuccu. Questione di una ventina di minuti, insomma. Quei banchi vuoti non sono passati inosservati agli occhi della minoranza che ha chiesto prontamente un nuovo appello prima di lasciare l’Aula. Al rientro dalla breve sospensione concessa dal presidente del Consiglio Peppi Puddu, alla conta della segretaria generale erano solo in dodici, nonostante la presenza di Sergio Locci: assente giustificato Giuseppe Carboni, Roberto Pisanu per motivi di lavoro era andato via prima.

I segnali

Un segnale al sindaco da parte dei “dissidenti”? Gianfranco Licheri assicura di aver avuto un impegno improrogabile, mentre Paolo Angioi non perde l’occasione per lanciare una frecciata: «Non è stato premeditato ma i numeri in maggioranza contano sempre, non solo quando fa comodo». Giuliano Uras, capogruppo di Sardegna 20Venti, partito dell’assessore che ha dovuto rinviare la sua relazione non si sbilancia, ma non nasconde il disappunto. «Avevamo concordato di far illustrare a ciascun componente dell’Esecutivo il proprio programma per coinvolgere maggiormente l’assemblea - osserva - Una cosa è certa: abbiamo un lungo lavoro da fare, dobbiamo essere certi di chi c’è e chi non c’è».