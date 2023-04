La maggioranza scivola in Aula  

Dopo sei mesi la coalizione che sostiene il Governo va sotto in Parlamento per la prima volta. Sono mancati 6 voti al centrodestra alla Camera, dove è stata respinta la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio: i 3,4 miliardi per il 2023 a copertura del taglio del cuneo nel decreto da varare nel Consiglio dei ministri del primo maggio. «Un brutto scivolone» ma «non un segnale politico», ha detto a caldo Giorgia Meloni, che ha ricevuto la notizia a Londra durante il bilaterale con Rishi Sunak.

Dovrebbe però resistere il piano del Cdm nella festa del lavoro, perché una riunione lampo dell’esecutivo ha nuovamente approvato il Def, e Camera e Senato completeranno l'esame entro domani. Un iter rapido, che ha preso corpo nei contatti fra Governo e Colle. Anche per questo le opposizioni, dopo le accuse di «dilettantismo» della segretaria dem Elly Schlein e l'invito del M5S alla premier di recarsi al Quirinale, alla fine non sembrano intenzionate a fare particolare ostruzionismo.

La giornata

Al Senato fila tutto liscio (votano a favore 5 del Terzo polo fra cui Matteo Renzi), a Montecitorio no. «I deputati non sanno o non si rendono conto», lo sfogo del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, mentre in Transatlantico si fanno i conti degli assenti non giustificati: 25 alla fine, 11 della Lega, 9 di FI e 5 di FdI.

L'irritazione è forte nella maggioranza, fra gli azzurri volano commenti al veleno da chi ha subito la riorganizzazione, verso chi è stato promosso e non era in Aula. «Una figuraccia» per «eccesso di sicurezza», il pensiero di Meloni, secondo cui «tutti vanno richiamati alle loro responsabilità. Credo che si debba fare una valutazione ulteriore, e concentrare l'attenzione sui parlamentari in missione, su chi ha un doppio incarico». Dopo l’incidente la premier vuole «organizzare meglio tutta la filiera», serve più comunicazione «tra noi, coi capi delegazione e i capigruppo. Io ho in testa un calendario di riforme chiaro e abbastanza serrato, e credo che sia un lavoro su cui vanno coinvolti tutti quanti e mi prendo io la responsabilità di farlo. Sto già organizzando».