La maggioranza rassicura: «La società Secal sarà valorizzata» 

Massima considerazione per la Secal e, soprattutto, nessun disegno per smantellare la partecipata comunale. Dopo l’allarme lanciato dai gruppi consiliari di Forza Italia e Fratelli d’Italia, preoccupati per il futuro della società che si occupa di riscuotere i tributi locali, gli alleati del sindaco fanno sapere che, al contrario, l’amministrazione intende «dare un forte impulso alla valorizzazione della Secal, una società che rappresenta il 40% delle entrate». La maggioranza risponde così all’ordine del giorno: «Fin dall’insediamento della Giunta sono state portate avanti piccole ma significative azioni volte proprio alla valorizzazione della Secal, come ad esempio la sistemazione degli spazi di Sant’Anna, l’aver dato corso ai concorsi già avviati e che, a oggi, consentono di avere un organico di quindici unità e la dotazione di un nuovo software gestionale. Il nostro obiettivo rimane quello di dare alla concessionaria tutti gli strumenti affinché l’accertamento e la riscossione dei tributi avvenga in maniera efficace». (c.fi.)

