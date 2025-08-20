La maggioranza: oggi l’Aula non apre 

Neppure il recente mini rimpasto in Giunta è bastato a restituire fiato e stabilità alla maggioranza di Massimiliano Sanna. Niente Consiglio comunale oggi e domani: le sedute, convocate otto giorni fa, sono state annullate per il rischio (o meglio, la certezza) di non raggiungere il numero legale per l’avvio dei lavori né in prima, né in seconda convocazione. Ufficialmente, l’ordine del giorno prevedeva la surroga di un consigliere dimissionario: l’ingresso in aula di Giulia Solinas, conseguente alla nomina in Giunta di Gianfranco Licheri. Ma in realtà, l’urgenza era un’altra: assicurare il voto di Solinas, eletta nelle fila dei Riformatori ma pronta a sedere tra i banchi del Partito sardo d’azione, in vista delle prossime Provinciali. Una mossa che però ha sollevato più di un sopracciglio nella stessa maggioranza, tanto da spingere cinque consiglieri – Francesco Pinna, Gianfranco Porcu, Gianmichele Guiso, Roberto Pisanu e, per delega, Giuliano Uras – a firmare una dura nota.

Il documento

Nella lettera, i consiglieri sottolineano che «la surroga di un consigliere dimissionario è un atto necessario, ma non immediatamente obbligatorio per legge, potendo essere effettuata alla prima seduta utile», e ricordano come «il costo per lo svolgimento di ciascun Consiglio comunale si aggira su una cifra di oltre 3.000 euro». La convocazione straordinaria, secondo i firmatari, appare «politicamente inopportuna» e rischia di configurare un vero e proprio danno erariale, perché priva di reale urgenza e facilmente accorpabile alle sedute già programmate a settembre.I cinque esponenti di Forza Italia e Oristano al Centro di evidenziano come «si stia piegando l’intero Consiglio all’interesse del singolo e non della città o dell’Amministrazione».

La partita

A rendere il quadro ancora più ingarbugliato, la presenza ieri mattina nei corridoi di Palazzo Campus Colonna, del segretario provinciale di Forza Italia, Giovanni Mascia, e dell’esponente sardista Marcello Serra, giunti per un colloquio con il sindaco.

Un segnale che il pallottoliere delle alleanze è già in movimento e che, al di là delle formalità consiliari, la vera battaglia politica si gioca sulle Provinciali.

