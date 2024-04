La maggioranza non illustra i conti: scoppia la polemica 

Doveva essere un Consiglio per celebrare i dieci mesi di amministrazione della giunta capeggiata da Riccardo Uda, invece a Macomer tutto si è svolto tra le polemiche, talvolta aspre. Tre i punti all’ordine del giorno, che dovevano rappresentare il bilancio del primo anno della giunta Uda: la variazione del bilancio di previsione finanziaria, l’approvazione del rendiconto della gestione per il 2023 e la variazione al bilancio di previsione finanziaria per i prossimi tre anni. A esporre i numeri è stata la dirigente finanziaria del Comune. Fatto che però ha innescato la polemica delle opposizioni. Il gruppo “Macomer 2030”, con Luca Pirisi e Luciana Uda, ha contestato la prassi della maggioranza di far presentare i punti sulla contabilità alla sola dirigente. «Chiediamo al sindaco, in quanto assessore competente, di relazionare sulla visione politica e sulle decisioni della giunta circa la gestione dei fondi pubblici. Una richiesta funzionale a sostanziare il dibattito in Consiglio e permettere un confronto costruttivo».

Dall’altra parte il gruppo rappresentato dall’ex sindaco Antonio Succu e da Gianfranco Congiu. «È stato presentato solo l’aspetto numerico del bilancio - ha rimarcato Congiu - manca tutto il resto. Nulla emerge sull’azione politica dell’attuale maggioranza e quanto era stato promesso ai cittadini». Succu ha ribadito l’importante ruolo di tutti i consiglieri. Alla minoranza ha risposto l’intera giunta, primo fra tutti il sindaco, Riccardo Uda, che dice: «Lavoriamo con dedizione sin dal giorno dell’insediamento. In ogni caso le proposte devono partire dalle commissioni consiliari, che devono riunirsi e lavorare insieme per la comunità». Alle accuse dei consiglieri dell’opposizione hanno replicato gli assessori Aldo Demontis, Toto Listo e Maria Luisa Muzzu, oltre i due consiglieri Rita Atzori e Danilo Masala.

