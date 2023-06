La maggioranza: «Mes tra quattro mesi» 

La maggioranza scioglierà il nodo sull'approvazione (o no) della ratifica del Mes ai primi di novembre, in piena sessione di bilancio e a meno di due mesi dalla scadenza del 31 dicembre entro la quale tutti i venti Paesi che lo hanno firmato devono ratificarlo. In caso contrario si torna al vecchio meccanismo, da tutti giudicato peggiore della modifica su cui si contorce la politica italiana. È questo l'esito della discussione generale alla Camera sul ddl di ratifica, durante la quale il centrodestra ha presentato la preannunciata sospensiva, che impone un rinvio del voto di quattro mesi: sarà votata mercoledì.

La premier sdrammatizza

Giorgia Meloni, a Bruxelles per il Vertice Ue, sdrammatizza affermando che, sulla ratifica da parte dell'Italia, in Europa «non c'è la stessa attenzione» che c'è da noi. Il Governo e il centrodestra supportano l'idea che il rinvio rafforzi la capacità negoziale di Roma sulla riforma del Patto di stabilità europeo e sul Pnrr. I partiti dell'opposizione, Pd, Azione-Iv e +Europa, sostengono che il rinvio o la mancata ratifica indebolisca la posizione italiana. In realtà, la trattativa con Bruxelles non si sarebbe mai interrotta.

Gli altri temi emergenti

Una trattativa, si ragiona in ambienti parlamentari della coalizione, che si interseca con due fondamentali temi per il nostro Paese: la gestione del Pnrr e la questione migranti. Roma avrebbe chiesto tempo per arrivare alla ratifica del meccanismo Salva stati anche per appianare le tensioni in maggioranza sull'argomento. Tempo per appianare queste tensioni e le divergenze tra i partiti per giungere, alla fine, a una condivisa posizione basata sulla realpolitik che consentirà all'Italia di completare l'operazione di ratifica, sia pure rimarcando che questo strumento non sarà mai utilizzato dal Governo di centrodestra.

Centrodestra disunito

Alla Camera si è svolta la discussione generale sul ddl di ratifica presentato dal Pd (con Piero De Luca) e da Iv-Azione (con Luigi Marattin) e calendarizzato in quota opposizioni. L'assenza di deputati della Lega e la presenza, invece, del capogruppo di Forza Italia, Paolo Barelli, ha fatto capire il diverso approccio dei partiti di centrodestra.

