La maggioranza diserta il primo Consiglio comunale 

Manca il numero legale, salta il Consiglio comunale. Avrebbe dovuto tenersi ieri mattina alle 11 la prima seduta civica, a due mesi dalle elezioni, ma alle 11.20, dopo l'appello, Marta Meloni (ieri in veste di segretario comunale) ha dichiarato l'adunanza nulla. Alle 12 è arrivata la conferma dell'annullamento. Tra i banchi per la maggioranza c’era la sola Mara Mascia e tutta la minoranza esclusa Lara Depau.

Cinque punti all'ordine del giorno previsti sui quali si sarebbe dovuto discutere: l'elezione del presidente del Consiglio Comunale e del vice, la nomina del revisore dei conti, due variazioni al bilancio e provvedimenti richiesti dalla Corte dei conti.

Critica l'opposizione con una nota condivisa dai consiglieri Franco Pili, Filippo Cherchi, Tiziana Mameli e Fabrizio Porrà: «Era già poco felice e rispettosa la convocazione del Consiglio comunale in seduta straordinaria il giorno dopo Ferragosto, avvenuta, inoltre, con gli uffici comunali chiusi, rendendo di fatto impossibile qualunque integrazione informativa sui delicati punti da deliberare. Tale procedura, non opportuna e mai adottata dal nostro Comune, non trova alcuna giustificazione soprattutto a seguito all'assenza di massa della maggioranza dal Consiglio comunale odierno ad eccezione della consigliera Mascia». Il consiglio dovrebbe tenersi questa mattina alle 11 in seconda convocazione.

