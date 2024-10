La maggioranza diserta ancora la seduta: stallo su Agnes presidente 

È ancora stallo sulla presidenza Rai: la maggioranza diserta nuovamente in blocco la seduta della Vigilanza chiamata a ratificare la nomina di Simona Agnes, mandando a vuoto la plenaria. Una data di riconvocazione ancora non c'è, ma tutto fa pensare che si slitti almeno di un paio di settimane. L’opposizione denuncia un «attacco alla democrazia parlamentare» mentre Forza Italia fa quadrato attorno ad Agnes, accusando la minoranza di «boicottare il confronto». E dopo il muro delle opposizioni, compatte sia sull’elezione del giudice della Consulta che in Vigilanza, arriva la contromossa della maggioranza, che non si presenta nella giunta per le autorizzazioni della Camera, rendendo impossibile l’elezione del nuovo presidente che dovrebbe spettare all'opposizione.

Intanto il governo conferma il taglio del canone, che anche per il prossimo anno resterà a 70 euro. Una decisione che «va contro quello che ci chiede l’Europa», avverte il consigliere di Viale Mazzini Roberto Natale, ricordando che il Media Freedom Act stabilisce per le tv di servizio pubblico «risorse finanziarie adeguate», «tali da salvaguardare l’indipendenza editoriale». Al via libera ad Agnes, indicata dal Tesoro, mancano almeno due voti per raggiungere il quorum dei due terzi: l’opposizione è schierata contro la candidatura e quindi il centrodestra preferisce allungare i tempi. Il timore del Pd è che sui futuri equilibri possano pesare le nomine alle testate. Oltre a Rainews, Tgr e Rai Sport è da assegnare la guida del Tg3 dopo il passaggio Mario Orfeo alla direzione di Repubblica: in pole position ci sarebbero Bruno Luverà o Senio Bonini, nomi in orbita M5S.

