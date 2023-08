La maggioranza consiliare perde un altro pezzo  

Un altro consigliere comunale di Terralba approda al nuovo “Gruppo autonomo Loredana Terralba”. Fabrizio Marcias, che aveva ricevuto la delega Servizi sociali e turismo per aiutare gli assessori competenti, si sfila dalla maggioranza guidata dal sindaco Sandro Pili e dalla prossima seduta si sederà accanto alla capogruppo Loredana Sanna. «Abbiamo deciso di intraprendere un percorso insieme per affrontare al meglio alcune questioni come il sociale, la sanità, la povertà farmaceutica», spiega Sanna. La consigliera ribadisce la sua scelta di fondare il nuovo gruppo: «Non si tratta di fare opposizione ma di avere un’attenzione sempre più rilevante verso il paese». Sanna, ex assessora ai Servizi sociali durante il primo mandato di Pili, ha abbandonato la maggioranza lo scorso luglio, in quanto «in 13 mesi di mandato elettorale la collaborazione proficua e collaudata, spesa nel periodo della precedente amministrazione è venuta progressivamente a mancare», aveva scritto in una nota. «Alcune posizioni sono cambiate ma non vado contro Sandro Pili. Avevo la necessità di percorrere una strada per conto mio e in assoluta libertà di pensiero. Tutto ciò che verrà portato in Consiglio dalla maggioranza, se saremo d’accordo, avrà la mia approvazione e quella del consigliere Marcias», commenta infine Sanna.

