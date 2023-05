La maggioranza blinda l’assessore:  censura respinta 

Non c’è storia. In diciassette hanno votato per la censura a Carlo Doria, ma ben il doppio (34) si sono opposti. Per sostenere e blindare l’ex senatore, si è presentato in Aula persino il governatore Christian Solinas. Com’era prevedibile, la mozione contro l’assessore alla Sanità non è passata, in compenso è stata l’occasione per discutere di salute in un Consiglio regionale che si riunisce di rado. Liste d’attesa e riforma attuata a metà i temi più gettonati negli interventi delle opposizioni.

Le ragioni

La ragione del documento è una dichiarazione rilasciata da Doria a marzo, durante una seduta del Consiglio comunale di Ozieri, su un incontro convocato con i dg dell'Aou e della Asl e con i consiglieri regionali del nord-ovest, «ma solo di maggioranza, perché a quelli di opposizione do la frittata già preparata, perché altrimenti mi mettono i bastoni tra le ruote. La mia amica Desirè che non trova occasione per sparlare in giro. Quindi non ho necessità di averla, né lei, né altri».

Prima firmataria della mozione è Desirè Manca (M5S): «Non scenderò al suo livello», ha detto ieri in Aula dopo aver letto la dichiarazione “incriminata”, «chi ricopre un’importante funzione pubblica e istituzionale, richiede umiltà e capacità di immedesimarsi nelle situazioni degli altri». La consigliera pentastellata ha rivolto una serie di contestazioni: dalla mancata apertura del Cup oncologico alle liste d’attesa ufficiali (per l’oncologia) da 700 a 4400 giorni, passando per la mancata consegna delle sacche agli stomizzati».

«Curo i malati, non li uso»