La maggioranza approva l’assestamento di bilancio 

Con i soli voti della maggioranza il Consiglio comunale ha approvato ieri l’ultimo assestamento di bilancio della legislatura e un ricco ultimo documento unico di programmazione (Dup) triennale, in una seduta turbolenta.

A proposito dell’assestamento e della salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2025, la sindaca Debora Porrà ha parlato di «un rendiconto del 2024 con un positivo risultato di amministrazione di 455 mila euro. Non c’è alcun debito fuori bilancio e le previsioni sono coerenti con l’andamento della gestione». Lunga ed articolata la relazione sul Dup 2026 - 2028: «Vogliamo un paese più appetibile per i residenti e più attrattivo a livello turistico», ha detto Debora Porrà nel ricordare i tantissimi progetti che vedono protagonista il comune. Si va da S’Ortu Mannu che avrà il suo museo ulivicolo con anche funzioni didattiche, ai vari cantieri attivi nel paese ed agli eventi portati avanti dalle associazioni. Tra le altre cose la sindaca cita l’apertura dell’ufficio di prossimità, progetti quali lo Smart Village (centro diurno per i servizi sanitari) e l’Orto dei nonni e delle nonne, il museo archeologico Milia Passum, la conduttura idrica a beneficio della stazione ferroviaria e la costituzione della comunità energetica rinnovabile. «Si tratta solo di propositi, - ha detto tra le tante cose Franco Porcu dalla minoranza - i tributi sono aumentati, manca del tutto l’ospitalità diffusa e c’è da lavorare sul Puc». Duro anche Fabio Secci che ha parlato di «Eden nel quale però i residenti segnalano strade rurali chiuse, calendario differenziata da migliorare e presenza di blatte in varie vie del paese». La sindaca ha risposto duramente citando tra l’altro i 20 punti guadagnati sulla differenziata (ora quasi all’80 per cento). «Abbiamo dimostrato - ha concluso - di saper drenare ingenti risorse e di saper realizzare i progetti, ci sono cantieri ovunque».

