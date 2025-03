La maggioranza a un passo dal tracollo 

Un assessore sospeso, 4 consiglieri di maggioranza senza più un simbolo di riferimento e un tavolo politico che rischia di far implodere la coalizione di centrodestra. L’ennesima convulsa giornata a palazzo Campus Colonna si apre con il sindaco Massimiliano Sanna che, sollecitato da qualche alleato «ad esercitare con determinazione i suoi poteri» ha “congelato” l’incarico del delegato azzurro in Giunta.

Faedda congelato

«Preso atto della situazione politica da martedì 25, e in attesa di un chiarimento da Forza Italia e in seno alla maggioranza, sospendo Luca Faedda dalle sue funzioni di assessore - spiega in uno stringato comunicato il sindaco - Occorre garantire l’azione e l’agibilità amministrativa dell’Ente viste le imminenti scadenze in Consiglio. Attendo che all’interno di Forza Italia si definisca una linea chiara e univoca e che, con trasparenza e nel rispetto del mandato che ci hanno affidato gli elettori, al tavolo politico di maggioranza emerga la reale volontà di garantire il governo della città».

Casa azzurri

Il segretario provinciale di FI chiarisce subito: «La delega resta a Forza Italia, nei prossimi giorni comunicheremo il nome del nostro assessore». E non è escluso che si tratti dello stesso Faedda. Contestualmente Giovanni Mascia sgancia la bomba: l’espulsione dal partito dei quattro “ribelli” Gianfranco Licheri, Davide Tatti, Paolo Angioi e Valeria Carta, e dell’ex capogruppo, Gigi Mureddu. Epilogo scontato di un braccio di ferro che da mesi opponeva i quattro quinti del gruppo azzurro (Francesco Pinna ha sempre sostenuto la maggioranza) al leader provinciale. I primi chiedevano maggiore spazio nell’Esecutivo, in virtù del nuovo peso in Aula, e la testa di Faedda; il secondo, sostenuto dalla quasi totalità della segreteria, ha sempre espresso piena fiducia all’assessore “congelato”.

Braccio di ferro

Il malessere era diventato palese in Consiglio, dove i 4 dissidenti avevano ridotto la partecipazione a fugaci apparizioni, facendo mancare numero legale e sostegno alla Giunta. La situazione è precipitata a inizio settimana, con l’ammonizione inflitta ai 4 “ribelli” non allineati al partito. La loro reazione è stata durissima: un attacco personale che ha portato Mascia a sospendere i cinque firmatari del comunicato.

L’affondo

«Parlano di coerenza – dichiara Mascia – scordando i loro trascorsi. Angioi, nella sua prima versione sardista ha tentato di avere un assessorato durante la consiliatura Lutzu poi si è proposto come sindaco nelle trattative del 2022 ma, respinto, ha cercato rifugio nell’Udc. Neppure qui ha trovato spazio in Giunta, così ha provato con Prospettiva Aristanis. Infine è approdato in FI, non prima di aver corso alle Regionali con Sardegna 20Venti». Mentre Licheri e Tatti «non ci hanno pensato un attimo a voltare le spalle al loro sindaco, lasciando il suo partito (unico caso in Italia) senza consiglieri». Infine l’ex commissario Mureddu: «Raccontava dei suoi trascorsi con figure di spicco della politica locale, ma ha imparato poco. Parla di rispetto delle regole, ma nel 2023/’24 Oristano è stata l’unica provincia sarda a non andare a congresso, perché non ci sono stati nuovi tesseramenti».

