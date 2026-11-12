Dopo 20 anni di discussioni, la Ztl è realtà ma il dibattito non si ferma, anzi. Dopo aver approvato le delibere e condiviso le regole, adesso i partiti che sostengono Massimiliano Sanna chiedono lo stop. Compresi i Riformatori, gruppo del sindaco, e Sardegna al Centro 20Venti, il movimento dell’assessore che ha proposto la seconda delibera tre mesi fa. I varchi sono entrati in funzione il primo novembre: sono bastati 12 giorni per trasformare una scelta condivisa in un caso politico. Le prime crepe erano emerse una settimana prima dell’accensione, con le perplessità personali di Fulvio Deriu (FdI), che aveva contestato il periodo scelto e annunciato la richiesta di valutare la revoca. Dopo pochi giorni la presa di posizione di Sardegna al Centro 20Venti.

L’assessore

Il coordinamento provinciale, con il segretario Giancarlo Mameli e l’assessore Paolo Angioi, ha chiesto lo stop definitivo. «La fase sperimentale sarebbe dovuta partire nel periodo estivo o al massimo dal 1 settembre, si ritiene sbagliato sperimentarla nel periodo natalizio», ha dichiarato Angioi, che si farà portavoce della richiesta in Giunta. Tra le proposte una Ztl limitata all’estate e stalli riservati ai residenti. Partire a settembre però era impossibile: la delibera è arrivata in Giunta alla vigilia di Ferragosto e occorreva adeguare la segnaletica e risolvere le questioni sulla privacy.

I Riformatori

La presa di posizione più sorprendente è dei Riformatori sardi: il coordinamento guidato da Andrea Santucciu ha chiesto la «sospensione immediata della Ztl». «Il dibattito sta diventando sempre più confuso e dannoso per la città». La sospensione, precisano, «non è un passo indietro, è un atto di responsabilità». E ancora: «Non si può mantenere in vigore un provvedimento contestato e poco chiaro: la Ztl non è di destra o di sinistra, riguarda la vita quotidiana dei cittadini. Oristano merita serietà, non propaganda».

Gli alleati