La Maggetti strappa il pass per Parigi 

Ottavo giorno dei Sailing World Championships di Den Haag. Manca il vento, ma l’Italia vola a Parigi 2024 con quattro pass conquistati grazie alle posizioni in classifica acquisite giovedì: la cagliaritana delle Fiamme Gialle Maggetti (iQFOiL W), Renna (iQFOiL M), Pescetto (Kiteboard W) e Pianosi (Kiteboard M).

Le parole di Marta

«È una giornata con un sapore molto particolare. Qui a Den Haag mi ero posta un obiettivo di grande importanza per me e per l’Italia: conquistare il pass per Parigi 2024. Avevo la necessità di ritrovare il ritmo giusto che mi aveva accompagnato lo scorso anno. Ci sono riuscita nonostante la difficoltà di un campo di regata atleticamente impegnativo. La qualifica dell’Italia ci permette di guardare in maniera più serena al prossimo futuro aumentando la voglia di poter partecipare all’Olimpiade che rimane l’obiettivo più importante per uno sportivo. I prossimi mesi saranno di grande intensità per tutta la squadra femminile delle tavole perché nulla è ancora deciso su chi rappresenterà la nostra nazione alle Olimpiadi. Adesso proviamo a chiudere nel migliore dei modi questo Campionato del Mondo. Sono con sapevole che ogni passo sia importante per la mia crescita sportiva».

