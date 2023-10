La mafia non c’è? Guardia alta 

Mafia, carcere di Badu’e Carros e traffico di stupefacenti. Tre cose apparentemente diverse? «No, c’è un collegamento tra loro». A ricordarlo ieri il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, al termine della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, con un focus sul pericolo di penetrazione della criminalità organizzata nel sistema dell’economia nuorese. Vertice che ha visto la partecipazione delle forze dell’ordine, del procuratore generale Luigi Patronaggio, di quello distrettuale Dda Rodolfo Sabelli, e della Procura di Nuoro, con il sostituto Andrea Jacopo Ghironi.

Dionisi ha premesso che attualmente non c’è «nessun allarme mafia nella provincia di Nuoro» se si considera la sua accezione tradizionale. Ma ciò non toglie che rimanga la «massima attenzione im merito a possibili inquinamenti del territorio». La recente operazione Monte Nuovo suggerisce prudenza.

Droga e affari

L’attenzione subito dopo la clamorosa fuga dal carcere nuorese del boss Marco Raduano, ancor oggi latitante, che certamente ha avuto un supporto dentro e fuori dall’istituto di pena nuorese. Fuga che ha acceso un faro sui rischi di aderenze che si possono cerare all’interno del carcere tra detenuti per crimini organizzati e criminalità sarda. Alla fine della riunione Dionisi si dice soddisfatto: «È stata una riunione proficua - spiega - perché si è fatto il punto della situazione sia di Badu ’e Carros sia in generale del fenomeno criminale e possibili infiltrazioni nel Nuorese». Non c’è un allarme mafia spiegano i protagonisti «ma indubbiamente – aggiunge Dionisi - il traffico di stupefacenti è un traffico che interessa molto il crimine organizzato continentale, una saldatura con la criminalità sarda c’è, Badu’e Carros è un punto d’incontro particolarmente fecondo. Mettendo tutto insieme c’è da analizzare, monitorare e contrastare».

Massima attenzione

Davanti al comandante e alla direttrice dell’istituto di pena nuorese, Patrizia Incollu, si è parlato a lungo anche della sicurezza di Badu e Carros con il Pg Sabelli che spiega: «Ci sono situazioni delle quali è interessato il Ministero, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con tutte le sue articolazioni è a conoscenza e interverrà. Gli aspetti organizzativi della struttura esulano dalla competenza della procura distrettuale».

Nessun allarme Mafia

I fenomeni criminali più redditizi, come il traffico di droga che rischiano di creare una pericolosa saldatura tra criminalità sarda e organizzazioni mafiose, saranno monitorati, ma anche per Sabelli non «c’è particolare allarme nella Provincia di Nuoro. Ha le sue criticità ma non c’è un allarme eccessivo - spiega –. Abbiamo fatto un focus sulla situazione, ognuno ha preso per quanto di competenza degli impegni da portare in sede centrale, perché questo carcere ha bisogno della massima attenzione. Vi sono detenuti che hanno una loro pericolosità sociale, occorre che questa non esca al di fuori della cinte del carcere».

