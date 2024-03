La mafia in Sardegna, oggi il dibattito 

“La mafia non esiste”. In forma dubitativa, è il titolo del convegno organizzato dalla Camera penale oristanese per oggi alle 15.30 al Museo diocesano. Durante l’evento verrà focalizzata l’attenzione sul fenomeno criminale in Sardegna e sulla possibilità che le organizzazioni mafiose o di tipo mafioso possano essersi insinuate nei settori più vulnerabili: politica e imprenditoria.

In realtà negli ultimi anni la Dda ha contestato sempre più frequentemente il reato di mafia e sono diverse le inchieste, alcune ancora aperte, che coinvolgono le organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti ma anche soggetti appartenenti alla malavita locale e persino a personalità del tutto estranee al circuito criminale.

Al dibattito partecipano la giornalista Maria Francesca Chiappe, l’avvocato Agostinangelo Marras, il procuratore generale Luigi Patronaggio e Giampiero Farru, referente della Associazione Libera della Sardegna; sarà guidato dall’avvocata Maddalena Bonsignore, presidente della Camera penale oristanese. L'evento, aperto a tutti, vede anche la partecipazione dell’avvocata Veronica Manca, autrice del libro sulla legislazione antimafia, che porrà le basi del successive dibattito.

