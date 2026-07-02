La maestra precaria batte il Ministero 

Ha rotto gli indugi l’anno scorso: non se la sentiva più di accettare passivamente quell’esistenza da precaria della scuola. Lavora infatti da dieci anni come supplente in diversi istituti scolastici del sud Sardegna, chiamata a sottoscrivere contratti a termine ripetuti costantemente.

Ma quando hanno superato il massimo dei 36 mesi consentiti e si è aperto lo spiraglio di una causa contro lo Stato, Sabrina Lenzu, 60 anni, insegnante di sostegno, di Carbonia, non ha avuto più esitazioni: la causa l'ha intentata con coraggio e l'ha pure vinta.

Ministero condannato

Il Tribunale di Cagliari ha così condannato il ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire l’insegnante per la reiterazione dei contratti a termine. Grazie alla Uil Scuola Sardegna ha ottenuto oltre 12mila euro di danni. La causa che ha portato alla vittoria è stata patrocinata dall’avvocata Elisabetta Mameli. Sabrina Lenzu, laurea in Scienze della formazione primaria, più varie specializzazioni, ne fa un punto d'orgoglio: «Sono partita dall’assunto che se venivo contattata sempre, allora servivo e lo attestavano i rapporti avuti con i colleghi e le famiglie, sono stata invece costretta a vivere nell'incertezza, scaraventata da una parte all'altra senza ferie e senza scatti di anzianità». Un anno fa la maestra ha posto un punto fermo: basta, si va davanti a un giudice.

La causa

E il Tribunale di Cagliari ha accertato l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati dal Ministero: il primo risale al 2015 in una scuola di Carbonia, l’ultimo per la stagione appena conclusa in una scuola di San Giovanni Suergiu. In totale undici contratti a termine ripetuti, spesso nella stessa scuola e per la medesima cattedra. L’avvocata Elisabetta Mameli nelle udienze ha dimostrato come gli incarichi non fossero legati a esigenze temporanee, a emergenze: le chiamate ripetute servivano invece per coprire posti vacanti e quindi per un fabbisogno permanente.

Il Giudice del Lavoro ha accolto la tesi della Uil e condannato il ministero a pagare 12 mila euro. «Ennesima conferma - sottolinea Giuseppe Corrias, segretario della Uil Scuola Sardegna - di come la pubblica amministrazione faccia un uso distorto di questo genere di contratti».

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