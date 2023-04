«La maestra ha violato la legge» 

«Anzichè insegnare geografia, storia e matematica, la maestra avrebbe fatto cantare inni religiosi o pregare. È quindi una violazione di un obbligo previsto dalla legge. Se poi si tratti di canzoni religiose o di Bandiera rossa durante l'ora di matematica, non cambia». Il ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara ieri è ha voluto puntualizzare la sua posizione in merito alla vicenda che vede come protagonista Marisa Francescangeli, la maestra che insegna storia e geografia in tre classi della scuola elementare di San Vero Milis, sospesa per venti giorni dall’Ufficio scolastico provinciale in seguito a diverse accuse avanzate da tre mamme della terza B.

Il ministro

Valditara ha sottolineato che in base alla relazione ricevuta non si è trattato di un caso isolato ma che in precedenza ci sono stati «diversi interventi bonari del dirigente scolastico e il percorso si è svolto in diversi mesi». C'è stata quindi «l'attivazione di un procedimento disciplinare che si è concluso con la sanzione dei 20 giorni. Sanzione che è - ha detto Valditara - non particolarmente elevata nell'ambito delle sanzioni erogabili. Dopo di che io appena emersa la notizia ho chiesto una relazione dettagliata sui fatti ed abbiamo anche mandato gli ispettori per verificare che la procedura sia stata corretta. Ovviamente l'insegnante potrà ricorrere al giudice del lavoro. Posso solo dire che qui non si tratta della recita episodica di una preghiera, ma di reiterate preghiere e canti religiosi nelle ore disciplinari».

La difesa

«Mancano le prove. Non c’è alcun accertamento di ciò che viene detto. Il provvedimento, pesantissimo, è stato disposto solo sulla base di dichiarazioni di tre mamme che hanno riportato la loro versione al dirigente. Così dicono gli atti. È la loro parola contro quella della docente. Ecco perché chiederemo al giudice l’annullamento della sospensione». Questa la tesi dell’avvocato Domenico Naso, uno dei due legali che difende Marisa Francescangeli che due giorni fa ha incassato la solidarietà del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. Domani Naso e la collega Benedetta Mameli presenteranno il ricorso al tribunale del lavoro di Oristano.