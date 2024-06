La maestra festeggia la pensione con gli allievi 

La maestra Gilberta Fosci va in pensione e organizza una festa per alunni ed ex alunni. Succede a Gonnosfanadiga dove l’insegnante, dopo quarantasei anni di servizio, lascia il lavoro ma senza salutare i suoi studenti.

La docente ha sempre insegnato nella scuola dell'infanzia e per salutare gli allievi ha organizzato una festa nel parco di Cuccuru Zeppara a Guspini in programma il 29 giugno. «L’iniziativa non è rivolta solo ai miei piccoli alunni degli ultimi anni, ma a tutti gli ex studenti che hanno voglia di condividere questo momento con me», fa sapere l'insegnante.

«Ho scelto il parco di Guspini perché è una realtà a noi vicina che molti bambini non conoscono. Sono sicura che anche per loro sarà una piacevole scoperta – aggiunge la docente – sarà l'occasione per vedere e capire le canne d'organo, ovvero una parete di prismi basaltici verticali, alti venti metri, accostati fra loro con forma di canne d'organo». Tra i destinatari dell'invito compaiono anche i ragazzi dell'Università dove, per un periodo, è stata tutor.

L’incontro tra Gilberta Fosci con gli studenti è previsto per il 29 giugno. Appuntamento nel parco Cuccuru Zeppara a partire dalla 12.

