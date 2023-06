La maestra Dina Formentini ha festeggiato cento anni 

Circondata dall’affetto dei suoi familiari e degli amici più cari, nella giornata dello scorso mercoledì Dina Formentini ha spento le cento candeline. Un compleanno all’insegna dell’emozione per l’anziana maestra elementare in pensione, quando per mano del vice sindaco d’Iglesias Francesco Melis, ha ricevuto una targa dal Comune d’Iglesias in occasione del suo centenario.

Bisnonna, nonna di cinque nipoti e madre di due figli (Alessandro e Rosalba Puddu), maestra Dina ha sfoggiato un sorriso di soddisfazione per tutta la festa: «Era molto contenta - racconta il nipote Alberto Marroccu - e noi tanto di più per lei». (ad. s.)

