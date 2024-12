La maestra della solidarietà 

Sarà una festa speciale di luci, addobbi e regali negli ospedali del Sulcis che avrebbero bisogno, viste le loro condizioni, del miracolo di Natale: più medici e infermieri. In attesa che ciò si verifichi, intanto a portare una sana ventata di spensieratezza e allegria in alcuni dei reparti dei principali presidi del territorio ci pensa da domani un piccolo esercito di volontari e sostenitori che ha raccolto la sfida di una 61enne maestra di scuola di Carbonia, Nadia Pische.

Aiutare gli altri

Maestra, in questo caso, anche di solidarietà perché è l’organizzatrice della quarta edizione del “Natale della Bontà” che consiste a partire da domani in un progetto di allestimento della hall dei presidi Sirai di Carbonia e Cto di Iglesias, ma anche di alcuni reparti in cui i volontari da lei guidati incontreranno pazienti e familiari per una consegna di doni. Si inizia domani nella Psichiatria del Sirai poi sarà la volta ai bambini ricoverati nella Pediatria del Cto. Al progetto hanno aderito tanti privati e commercianti sia di Carbonia che del territorio (fiorai, pasticcerie, erboristerie, farmacie) che hanno donato piccoli pensieri da consegnare ai degenti, ma anche un mini esercito di scuole e associazioni che ha sposato l’idea senza la minima esitazione: la Pro loco di Carbonia, l’Associazione nazionale mutilati e invalidi, il sodalizio Stella Speciale, la Odv Sodalidas e anche il Carbonia Calcio con i suoi tifosi che quando si tratta di giocare queste partite non si tirano indietro.

La raccolta

È così partita la caccia al contributo, ma non è stata particolarmente faticosa: le adesioni sono state spontanee e immediate: «Comprendiamo bene che da diverso tempo gli ospedali del nostro territorio stanno vivendo una certa difficoltà – spiega Nadia Pische – ma a maggior ragione ci è sembrato bello portare un momento di allegria e di richiamo allo spirito natalizio nella certezza che i degenti apprezzeranno e che sia di buon auspicio affinché la situazione cambi presto». Gli studenti di diverse scuole (le elementari di via Mazzini e le elementari della Gritti) hanno anche creati piccoli manifestini di auguri che verranno affissi. «Si aggiungano addobbi, stelle di natale, dolci, prodotto per il benessere che i partener commerciali – spiega la maestra - hanno consegnato con grande passione».

Le edizioni del Natale della Bontà si erano già affermate alcuni anni fa, poi contrattempi e impegni avevano congelato l’iniziativa: «Torna adesso con maggiore impegno – conclude la maestra – perché è necessario cercare di donare ai degenti e alle loro famiglie un briciolo di allegria in modo che sentano lo spirito natalizio nei giorni in cui dovranno andare a fare visita ai propri partenti. I blitz della bontà al Sirai e al Cto si terranno il 20, il 21 e il 22 dicembre.