La maestra cestinaia Elena Atzeri festeggia il secolo di vita 

Una vita a dedicata alla famiglia e ai cestini in giunco e fieno. Elena Atzeri ieri sera ha festeggiato i cento anni e vanta anche un altro record: è una pensionata iscritta al sistema contributivo pensionistico e alla confederazione dell’artigianato Cna. Elena Atzeri può anche dire di avere l’elisir di lunga vita nel sangue visto che appena due mesi fa una sua cugina Teresa Atzeri ha raggiunto il secolo di vita e un’altra cugina, Maria Atzeri, recentemente scomparsa, è morta a 104 anni. Sono cugine di primo grado, i rispettivi padri erano fratelli (Babus fradis).

La nuova nonnina, madre di tre figli, come le sue cugine, da ragazza ha vissuto a Solanas. Elena Atzeri è stata anche una maestra cestinaia lavorando il giunco e il fieno. Lo fa anche oggi. Conserva ancora una memoria storica. Il suo segreto? «L’amore per la famiglia, la fede, il lavoro, il mangiar sano».

La nonnina è stata festeggiata dai familiari alla presenza della sindaca Barbara Pusceddu – che le ha offerto una confezione di fiori - e del parroco del quartiere di Sant’Isidoro, don Sandro Piludu. Ha ascoltato tutti, ha citato ricordi fra le pieghe del passato, ha parlato del marito morto a 92 anni («ci teneva tanto a farne cento»). rimandando poi tutti alla festa per il prossimo compleanno.

