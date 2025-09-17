VaiOnline
Sinnai.
18 settembre 2025 alle 00:16

La maestra cestinaia Elena Atzeri festeggia il secolo di vita 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una vita a dedicata alla famiglia e ai cestini in giunco e fieno. Elena Atzeri ieri sera ha festeggiato i cento anni e vanta anche un altro record: è una pensionata iscritta al sistema contributivo pensionistico e alla confederazione dell’artigianato Cna. Elena Atzeri può anche dire di avere l’elisir di lunga vita nel sangue visto che appena due mesi fa una sua cugina Teresa Atzeri ha raggiunto il secolo di vita e un’altra cugina, Maria Atzeri, recentemente scomparsa, è morta a 104 anni. Sono cugine di primo grado, i rispettivi padri erano fratelli (Babus fradis).

La nuova nonnina, madre di tre figli, come le sue cugine, da ragazza ha vissuto a Solanas. Elena Atzeri è stata anche una maestra cestinaia lavorando il giunco e il fieno. Lo fa anche oggi. Conserva ancora una memoria storica. Il suo segreto? «L’amore per la famiglia, la fede, il lavoro, il mangiar sano».

La nonnina è stata festeggiata dai familiari alla presenza della sindaca Barbara Pusceddu – che le ha offerto una confezione di fiori - e del parroco del quartiere di Sant’Isidoro, don Sandro Piludu. Ha ascoltato tutti, ha citato ricordi fra le pieghe del passato, ha parlato del marito morto a 92 anni («ci teneva tanto a farne cento»). rimandando poi tutti alla festa per il prossimo compleanno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La storia

Dal Cile a Escalaplano e ritorno

l F. Melis
il dibattito

Male irreversibile, sofferenza: i requisiti per il trattamento

Le commissioni Asl decideranno a chi dare il farmaco 
L’emergenza

Febbre del Nilo, una task force per arginare il virus

Impennata di casi nell’Oristanese, l’entomologo: ora un presidio costante per monitorare le zanzare 
Valeria Pinna
La storia

Adottate a Escalaplano, ritrovano la madre in Cile

Adelia e Maria Beatrice, nate nel 1979, a nove mesi erano arrivate nell’Isola in una famiglia di insegnanti 
Francesca Melis
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
LA POLEMICA

Fedez sotto attacco ora si giustifica:  «Non ce l’ho con Sinner, è solo ironia»

La strofa della discordia scatena i commentatori, i fans diventano haters 
Enrico Pilia
La sfida

Meloni-Schlein, scontro nelle Marche

La premier: «Spread ai minimi». E la leader Dem: «I salari sono fermi» 