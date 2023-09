La maestosa quercia di Scivu uccisa dai ladri di sughero? 

«Ad agosto, nel giro di pochi giorni, la quercia di Scivu è morta, completamente seccata. I turisti e i pendolari della balneazione sono stati i primi a notarla, molto dispiaciuti. Ho segnalato subito al Corpo forestale e al Comune la triste fine di quell’albero secolare in mezzo a tanto verde». Il gestore del parcheggio sulla spiaggia di Scivu, Rossano Vacca, racconta della quercia di sughero e del cartello che qualcuno ha appoggiato ai piedi del maestoso albero, con la scritta «Grazie per avermi ucciso, solo per rubare un po’ di sughero».

Vacca ricorda che «all’inizio della stagione estiva, la pianta era verde, come gli anni passati. Improvvisamente le foglie hanno iniziato ad ingiallirsi. Mi sono avvicinato, nel tronco e nei rami ho visto diverse ferite, probabilmente procurate da un cattivo taglio della corteccia per estrarre sughero. Non so se sia stata la causa della morte oppure è dipeso da altro. Ho informato gli enti competenti».

L’assessore all’Ambiente, Simone Murtas, spiega: «In collaborazione con la Forestale stiamo verificando che cosa sia effettivamente accaduto alla pianta. Sono specie protette e per raccogliere il sughero occorre essere autorizzati dalla Regione, rispettare la legge che prevede tempi di maturazione e ancor di più la tecnica al fine di evitare ferite irreparabili che portano alla morte dell’albero». (s. r.)

