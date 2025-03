La madrina dell’ucciso: «Chi ha visto parli senza paura»  

Nessuno ha visto e tutti tacciono. Sta di fatto che il killer di Marco Mameli è ancora a piede libero e la famiglia continua a invocare giustizia per lui. Serena Lai, la madrina del ventiduenne di Ilbono ucciso con tre pugnalate la sera del primo marzo, non si capacita di così tanta omertà e invita chi è in possesso di notizie che potrebbero dare una svolta alle indagini.

«Esistono modi sicuri per raccontare la verità senza mettere a rischio la tua sicurezza», ha scritto la donna sui social, dando del tu al potenziale testimone che, confidandosi con gli inquirenti, potrebbe sbloccare un’attività investigativa al momento inchiodata (la Procura di Lanusei procede contro ignoti). «Sai qualcosa? Puoi parlare senza paura. So che il timore di ritorsioni o di essere coinvolto può bloccarti, ma la giustizia ha bisogno della tua voce». La madrina del giovane operaio offre i suggerimenti: «Tramite YouPol, l’app della Polizia di Stato, dove si possono inviare segnalazioni anonime senza lasciare traccia, oppure con una lettera anonima da inviare a una caserma dei carabinieri o alla polizia. Esistono professionisti che possono proteggere la tua identità. Non devi convivere con questo peso. Anche un piccolo dettaglio può fare la differenza per ottenere giustizia».

