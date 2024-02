La madre: «Era vivo, sano e allegro» 

Mosca. «L’ho incontrato cinque giorni fa, era vivo, sano, allegro. Adesso non voglio sentire nessuna condoglianza». È della madre, Lyudmila Ivanovna, la prima reazione dei familiari di Alexei Navalny alla notizia della sua morte. Parole che riassumono l’incredulità, la rabbia, i sospetti di chi gli era vicino per una scomparsa improvvisa e ai loro occhi inspiegabile. E al suo commento si aggiunge, più tardi, quello della moglie Yulia, che lancia un avvertimento: Vladimir Putin e i suoi devono sapere che «saranno puniti».

I membri del team di Navalny, quelli che gli sono stati al fianco nelle campagne contro la corruzione che ne hanno fatto un nemico del Cremlino, si mantengono per ora prudenti. La portavoce, Kira Yarmysh, dice di non essere per ora in grado di confermare la notizia della morte, che secondo il servizio penitenziario sarebbe avvenuta nella colonia IK-3 nella regione artica, vicino alla città di Kharp. «L’avvocato di Alexei sta volando a Kharp, non appena avremo informazioni, le comunicheremo», ha scritto Yarmish su X. Anche dalla nuova colonia penale, a 1.900 chilometri dalla capitale, l’oppositore aveva continuato a farse sentire la sua voce, attraverso i social media. Anche se fosse accertato che le cause della morte sono naturali, si tratterebbe a suo modo di «un omicidio», ha affermato il Premio Nobel per la pace russo Dmitry Muratov.

