La madre di Saman è in Italia 

Reggio Emilia. La madre di Saman vuole dare la sua versione. Prima ancora di arrivare in Italia, nelle udienze per l’estradizione in Pakistan, Nazia Shaheen aveva già detto che lei e il marito Shabbar Abbas non sono responsabili dell’omicidio della figlia 18enne, e che ad assassinarla sarebbero stati altri parenti. Ora che è stata consegnata alle autorità italiane potrà rendere dichiarazioni più circostanziate. La sua «è una ricostruzione - ha detto il procuratore di Reggio Emilia Gaetano Calogero Paci - che chiaramente confligge con quella accertata durante le indagini e asseverata anche dalla Corte di assise, ma ovviamente non possiamo escludere che questa volontà di partecipare direttamente al processo da parte di Nazia non assuma connotazioni diverse e che le possa consentire di pervenire ad una diversa ricostruzione di quei fatti».

L’appello sarà in autunno. A dicembre 2023 Nazia Shaheen, unica donna imputata e unica contumace, è stata condannata all’ergastolo così come il marito, estradato un anno fa, mentre suo cognato Danish Hasnain (zio di Saman) Danish Hasnain, ha subito una condanna a 14 anni e gli altri due cugini imputati sono stati assolti. In secondo grado le posizioni di tutti e cinque saranno rivalutate dai giudici e «la presenza diretta dell’imputata al processo potrà arricchire il patrimonio conoscitivo di cui i giudici necessitano per ricostruire compiutamente questa vicenda», ha detto Paci. Latitante dal primo maggio 2021, cioè poche ore dopo la morte della figlia, Nazia Shaheen è tornata scortata dai carabinieri e dalla polizia, atterrando verso le 14,30 a Fiumicino dopo uno scalo a Istanbul, su un aereo della Turkish Air. È apparsa vestita in un lungo abito nero e con un velo, anche questo nero, a coprirle quasi completamente il volto. Portata in carcere a Rebibbia, sarà trasferita in un istituto penitenziario emiliano. Il suo arrivo, dopo l’arresto nel Punjab a fine maggio, è il secondo capitolo di un procedimento che non aveva precedenti. Fino all’estradizione del marito, completata il 31 agosto di un anno fa, non era mai successo che un pachistano venisse consegnato dalle autorità del suo Paese all’Italia, in assenza di accordi.

