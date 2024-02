La madre di Navalny gira fra gli obitori ma la salma è sparita 

MOSCA. «Un omicidio pianificato», altro che «morte improvvisa» come sembra che Mosca voglia liquidarla: il team di Alexei Navalny non ha dubbi che l’oppositore sia stato deliberatamente ucciso e accusa le autorità di non volere riconsegnare il corpo alla famiglia per «nascondere le tracce» del delitto. Intanto centinaia di russi sono scesi in piazza in decine di città per rendere omaggio al dissidente scomparso e la polizia ha fermato quasi quattrocento persone.

Odissea lugubre

Il lungo viaggio notturno intrapreso dalla madre di Navalny e dal suo avvocato verso il distretto artico di Yamalo-Nenets, dove sorge la colonia penale IK-3 in cui era rinchiuso il figlio, non ha fruttato notizie certe a parte la conferma della morte, comunicata ufficialmente alla donna. Dal loro arrivo nella regione il viaggio si è trasformato in un’odissea, con il susseguirsi di notizie contraddittorie. Dalla città di Salekhard, dove sono atterrati, la madre di Navalny e il legale hanno raggiunto il carcere, distante 50 chilometri. Qui, ha fatto sapere la portavoce dell’oppositore, Kira Yarmysh, hanno dovuto aspettare due ore prima che un funzionario uscisse per dire loro che il corpo era stato portato in un obitorio a Salekhard, a disposizione del Comitato investigativo che sta conducendo l’inchiesta. Tornati a Salekhard, i due hanno trovato la morgue chiusa, e alla richiesta di notizie a un numero telefonico affisso alla porta qualcuno ha risposto che la salma non si trovava là.

La diagnosi

Ivan Zhdanov, dirigente della Fondazione anticorruzione di Navalny, ha riferito che però già alla colonia penale qualcuno aveva detto alla madre che Navalny era deceduto per una «sindrome da morte improvvisa». Mentre all’avvocato, aggiunge il team, è stato detto che «la causa della morte non è stata stabilita» e che la salma sarà trattenuta fino alla fine dell’inchiesta. Ovvero fino almeno alla settimana prossima, quando dovrebbero esserci i risultati degli esami istologici. La conclusione di Kira Yarmysh è netta: «Non c'è alcun dubbio che l’omicidio era stato pianificato. Ora chiediamo che il corpo di Navalny sia consegnato alla famiglia, e facciamo appello a tutti perché lo chiedano con noi. Questa è la cosa più importante che possiamo fare». Un altro appello, lanciato da Yarmysh in un’intervista alla testata indipendente Dozhd, riguarda il futuro del movimento: «La cosa più importante è continuare a lavorare. Non è scomparsa la nostra convinzione che la bella Russia del futuro verrà».

La Pietra Solovetsky

In decine di città russe è continuato il pellegrinaggio agli improvvisati memoriali a Navalny. Una fila ha cominciato a formarsi di prima mattina a Mosca davanti alla Lubyanka, già sede del Kgb e ora dei servizi di sicurezza Fsb, per deporre fiori sulla Pietra Solovetsky, che ricorda le vittime della repressione sovietica. La polizia si è limitata a sorvegliare la situazione senza intervenire, invitando solo le persone a non sostare a lungo. Una quindicina di persone, ha reso noto l’ong Ovd-Info, sono invece fermate davanti a un altro monumento della capitale che ricorda le vittime ai tempi dell'Urss, il cosiddetto Muro del cordoglio. Gli agenti sono intervenuti quando dalla gente si è alzato il coro “vergogna-vergogna”. Poi la situazione è tornata tranquilla e l'omaggio è proseguito. In serata Ovd-Info ha detto che 359 persone sono state fermate in 32 città, di cui almeno 120 sono state poi rilasciate.

