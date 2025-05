La madre di Marco: il silenzio non cancella la colpa 

A voi infami. Inizia così l’ultimo post della mamma di Marco Mameli, ucciso due mesi e mezzo fa a Bari Sardo. “Che pur conoscendola avete scelto di coprire la verità fingendo di non sapere nulla dico che voi state rendendo ancora più vigliacchi, vili, miserabili e codardi. State continuando ad affondare la lama nel corpo di mio figlio. Ma ricordate bene che il silenzio non cancella la colpa e non potrà nascondere a lungo la verità”. Il dolore si è trasformato in rabbia. Le parole in pietre. Dopo 75 giorni di attesa, di appelli, di inviti, di dolcezza, ricordi. Trascorsa la Pasqua e la festa della mamma, il vaso è colmo al punto di traboccare. Oggi a Pattada, paese d’origine della fidanzata, Cristina Amadori, si terrà una fiaccolata organizzata dalla parrocchia di Santa Sabina e dal Comune. I promotori dell’iniziativa vogliono ricordare Marco ed esprimere il dissenso verso qualsiasi forma di violenza. Alle 19 il vescovo di Ozieri, Corrado Melis, celebrerà la messa. Quella di Pattada è la quarta fiaccolata, dopo Ilbono, Loceri e Bari Sardo, in memoria del giovane operaio, ucciso con tre coltellate la sera del primo marzo. L’attesa per una svolta nelle indagini, spasmodica nei primi giorni dopo il delitto, piano piano si è dilatata. Ad oggi l’assassino non ha un volto. (si. l.)

