La madre di Kata: «È ancora viva» 

FIRENZE. Kata potrebbe essere vittima di un sequestro legato al racket degli affitti illegali nell’ex hotel Astor di Firenze.

È la pista principale che la procura sta seguendo per il caso della bambina di 5 anni sparita sabato, pur mantenendo aperta in modo residuale quella della pedofilia. «Penso che mia figlia sia ancora viva», ha detto al sito del Corriere Fiorentino Kathrina, la mamma della piccola, dimessa dall’ospedale dove era stata ricoverata lunedì per aver ingerito una piccola quantità di candeggina. «Mi sono bloccata in un momento di disperazione e angoscia, avevo perso tutte le speranze, ho sbagliato - ha spiegato - Vado avanti, continuo a sperare». Poi ha scritto su Facebook: «Principessa mia, solo Dio sa come mi sento. Starò bene, perdonami se per un istante ho pensato di arrendermi e perdere la speranza», «non mi riposerò fino a quando non ti troverò».

Il racket degli affitti nell’ex albergo - vere estorsioni in un contesto di illegalità totale - muove interessi economici non trascurabili. L’affitto per una camera andrebbe dagli 800 euro senza bagno ai 1.500 euro se dotata di servizi. La procura non dimentica gli screzi con un’altra famiglia di cui ha parlato subito Kathrina, ma va stabilito se in un contesto di guerra fra poveri siano sufficienti per vendicarsi col rapimento della piccola.

Ieri i carabinieri hanno raccolto nuove testimonianze e hanno ascoltato anche Miguel Angel Chicllo Romero, il padre della bambina, scarcerato in mattinata dal penitenziario di Sollicciano dove era detenuto per furto e utilizzo indebito di carte di credito. Romero è andato a trovare Kathrina in ospedale e la coppia si è confrontata sull’accaduto. Il pm della Dda Christine von Borries e il sostituto Giuseppe Ledda hanno ricostruito testimonianze - anche di bambini, non solo il fratellino di Kata - ma ci sarebbero contraddizioni e lacune da far collimare. Dalle loro frasi si ricava che qualcuno avrebbe trascinato via Kata ma non è chiaro dove né quante persone avrebbero agito. L’ultima traccia è in un video diffuso dagli investigatori: la telecamera su via Boccherini riprende anche il cancello del cortile laterale dell’ex hotel Astor, si vede Kata, che per alcuni momenti è uscita insieme al fratellino, altri bimbi e un adulto, che viene riconosciuto come lo zio. Poi si stacca dal gruppetto e rientra da sola nell’ex albergo.

