La madre di Chiara è stata trasferita nel carcere di Uta 

È ancora in un mondo tutto suo. Non reagisce agli stimoli, è in uno stato di incoscienza ma da ieri sera per Monica Vinci si sono aperte le porte del carcere di Uta. Su di lei la pesantissima accusa di omicidio aggravato per aver ucciso la figlia tredicenne Chiara Carta. Il trasferimento dal San Martino (dove era ricoverata in seguito ai traumi riportati nella caduta dalla finestra del primo piano) al carcere era stato disposto nei giorni scorsi dopo l’udienza di convalida. E ieri a bordo di un’ambulanza, scortata dalla polizia penitenziaria, la 52enne (difesa dall’avvocato Gianluca Aste) è stata accompagnata nel centro clinico dell’istituto.

Un caso dai mille risvolti su cui è intervenuta Maria Grazia Caligaris (Socialismo Diritti Riforme) . «Le condizioni della donna suggeriscono un ricovero in ospedale o in una residenza sanitaria. Chiuderla in una cella appare incomprensibile». Caligaris fa notare che « nella sezione femminile dell’Istituto non c’è un Servizio assistenza attrezzato per una donna in quelle condizioni ». Secondo la responsabile di Sdr «si corre il rischio di acuire i problemi di una persona con un a condizione fisica non proprio ideale. L’unico Sai si trova nell’ala maschile, sarebbe la prima volta di una paziente-detenuta, in attesa di giudizio, in quella sezione».

