La madre dell’ucciso: «Vi supplico, parlate»  

Il killer di Marco Mameli è ancora a piede libero. La famiglia invoca giustizia per il ragazzo di Ilbono ucciso con tre coltellate la sera del primo marzo a Bari Sardo. C’è un muro di omertà da buttare giù. Muro talmente impenetrabile da rendere ancora più complicate le indagini per dare un nome all’omicida. Simona Campus, la mamma di Marco, lancia il secondo appello nel giro di pochi giorni.

La donna ha il cuore dilaniato dal dolore, ma ha la forza di rivolgersi a chi potrebbe essere in possesso di informazioni che potrebbero tornare utili agli inquirenti: «Marco non c’è più e noi aspettiamo ancora. Aspettiamo qualcuno che era presente al Carnevale, che abbia visto qualsiasi cosa. Non siete voi i responsabili della morte di Marco, ma siete complici col vostro silenzio, vi supplico non abbiate paura. Fatevi avanti: parlate. Noi aspettiamo».

È della stessa sostanza l’appello social di Serena Lai, la madrina dell’ucciso. Anche lei replica l’invito dei giorni precedenti, a conferma che la famiglia pretende giustizia per quel giovane carico di sogni e amante della vita, spezzata troppo presto per mano assassina. «Chi sa qualcosa, chi ha visto, chi ha sentito parli. Non per paura, non per vendetta, ma per giustizia. Perché domani potrebbe essere il figlio di un altro, l’amico di qualcun altro. Nessuno merita di essere dimenticato così. Non lasciamo che l’omertà uccida una seconda volta».

RIPRODUZIONE RISERVATA